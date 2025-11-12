Magaly critica que Melissa Klug haya celebrado el cumpleaños de la madre de Jesús Barco: "Pura hipocresía"

A través de las redes, Melissa Klug y Jesús Barco compartieron un video donde celebraban el cumpleaños del madre del pelotero. Ante rumores de reconciliación, Magaly Medina no dudó en opinar sobre esta situación

Magaly sobre Jesús Barco y Melissa Klug

Durante su programa en 'Magaly TV: La Firme', la conductora de televisión reveló que la empresaria estuvo presente en el cumpleaños de la mamá de Jesús Barco. La 'urraca' señaló que aparentemente parecían estar reconciliados, aunque Klug señaló que se encuentran separados y no han informado oficialmente si regresaron.

"Melissa Klug celebró el cumpleaños de su suegra ¿No que estaban peleados? Estaban los dos en esa misma fiesta de cumpleaños, de la mamá de Jesús Barco. Ella nos dijo que estaban separados, pero míralos a los dos mostraron las mismas imágenes, de la pequeña de ambos con la abuela soplando las velitas", dijo.

Aunque, Magaly también comentó sobre otra situación donde Melissa Klug estaría tratando que su hija con el futbolista comparte momentos de la familia paterna. Esto no fue del agrado de la periodista y los señala como personas hipócritas.

"Capaz solo fueron por cumplir o como se está destilando últimamente en las parejas que tienen problemas: 'es que lo hacemos por la unión familiar', 'nos vamos juntos de cumpleaños, nos vamos juntos de viaje porque yo quiero que mis hijos crezcan viendo a su padre', mentirosos, pura hipocresía", señaló.

Celebraron cumpleaños

A través de un video publicado en sus redes donde su última hija sopla las velas de cumpleaños con su abuela paterna, Klug también le dedicó un mensaje deseándole lo mejor por un año más de vida. Reafirmando en aquel dedicatoria que le tiene mucho aprecio y cariño, como si ya se hubiera reconciliado con el pelotero.

"Feliz cumpleaños guapita, que Dios te proteja y bendiga siempre con mucha salud y hoy cumplas todos tus deseos 11:11 te quiero mucho", expresó la empresaria por medio de sus redes", expresó. Por su parte, Barco dijo: "Feliz cumpleaños madre de mi vida, te amo demasiado, gracias por absolutamente todo y feliz que la pases junto a tu nieta, te amo mucho madre".

De esta forma, Magaly los cuestiona a Melissa Klug y Jesús Barco por su aparente reconciliación no anunciada o que aparentemente estarían dejando que la pequeña también comparte con lazos paternos. Además, no dudó en tildarlos de hipócritas por asistir en un evento donde puede que si no estén reconciliados.