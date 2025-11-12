Pamela López responde tras pelea vulgar con Pamela Franco: "Me arrepiento"

En las últimas semanas, Pamela Franco y Pamela López han estado en una pelea desde el gesto que hizo la influencer a la imagen de Christian Cueva. Ahora, la pareja de Paul Michael decidió responder señalando que se arrepiente de haber hablado su mismo idioma.

Pamela López se arrepiente de cómo respondió a Franco

En el podcast 'Por no decirlo', Pamela López salió a responder todos los cuestionamientos sobre sus últimas acciones en la prensa y su pelea con Pamela Franco. Ante esto, la influencer señaló que lo único de que se arrepiente es de haber respondido de la misma manera a la cantante y pudo haberlo hecho mejor.

"Me arrepiento en haber respondido en el mismo idioma que ella, quizás yo pude haber dicho 'sí, es verdad, tú te lo comes', yo hice lo que correspondía hacer en su momento. Es que ella me habló así 'no se puede vomitar en lo que se ha comido', yo hice lo que correspondía hacer, lo que hace una esposa y un esposo íntimamente ¿Tú hiciste eso? no", expresó.

Además, la influencer señala que todo lo que hizo con Christian Cueva fue dentro de una relación formal y de matrimonio, dejando una indirecta que la cantante lo hizo como amante.

Magaly las criticó por vulgaridades

Todo el conflicto inició cuando Pamela López realizó un gesto de desagrado sacando la lengua a la imagen de Christian Cueva. Después de eso, Pamela Franco afirmó que nadie 'vomitaría encima de lo que ha comido' y la ex de Cueva le responde de la misma manera, que lo hizo siendo la oficial.

Todo este 'dime y diretes', Magaly quedó sorprendida señalando que les causa mucha vergüenza ajena escucharlas con tanta vulgaridad de parte de las dos figuras de la farándula. Después, hace una comparación a su pelea.