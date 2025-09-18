Deysi Araujo revela su nuevo emprendimiento: "Voy a formar mi escuela para sacar nuevas vedettes"

Deysi Araujo es una de las exvedettes más recordadas de los años 2000 y ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras del espectáculo. Ahora, ha decidido empezar un nuevo proyecto y es formar su escuela para la nueva generación de vedettes.

¡Tendrá su escuela de vedettes!

En una entrevista con el diario 'El Trome', Deysi Araujo afirmó que aún no está lista para dejar el mundo del espectáculo. Incluso, revela que sigue continuando con sus presentaciones por todo el Perú. Aunque ahora está dedicada a realizar un nuevo proyecto para traer a una nueva generación de vedettes.

"No voy a colgar las plumas y lentejuelas; al contrario, regresaré por todo lo alto. Es más, estoy trabajando en un nuevo proyecto, voy a formar mi escuela para sacar nuevas vedettes porque después de mí no hay ni han salido más", contó al medio de prensa.

Incluso, la amiga de Susy Díaz cuenta que tiene muchas jovencitas pidiendo su asesoría para entrar a este mundo y quieren seguir sus pasos. Por ello, está segura que será un éxito y muy pronto estará contando más sobre este emprendimiento.

"Hay muchas chicas de Lima y provincias que me lo están pidiendo, así que pondré una escuela para que exista la nueva generación de vedettes", señaló Araujo.

Deysi Arauja con la ahijada de Susy Díaz

Cámaras de un programa de espectáculos captaron a la pelirroja en compañía de Yuly Urquizo, conocida por ser la ahijada de su amiga Susy Díaz. Ambas se mostraron muy cercanas mientras recorrían la ciudad en plena madrugada del último fin de semana.

Lo que más sorprendió a los cibernautas fue la actitud cómplice entre las dos, ya que fueron vistas compartiendo momentos de evidente cercanía. Después de pasar varias horas juntas, Deysi optó por trasladarse hacia su vivienda en el distrito de San Isidro.

En la entrada del edificio, la escena terminó de llamar la atención cuando la modelo le dio un gesto juguetón a su acompañante, quien respondió con un baile inesperado antes de ingresar. Todo quedó registrado y se convirtió en tema de conversación en diferentes plataformas digitales.

En conclusión, Deysi Araujo afirma que seguirá vigente en el medio de los espectáculos y ahora, está decidida en formar a una nueva generación de vedettes. Tal vez, la ahijada de Susy Díaz podría ser una de las participantes, ya que ambas fueron captadas en gran cercanía hace algunas semanas atrás.