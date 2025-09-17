¡Orgullo peruano! Orquesta Candela nominados en los Premios Unidad Latin Music Awards 2025

Dentro de la cumbia peruana, Orquesta Candela se ha posicionado como una de las agrupaciones más sonadas y de grandes éxitos en el país. Ahora, el grupo que fue fundado por Víctor Yaipén Uypán acaba de ser nominado a uno de los premios más importantes a nivel internacional.

Nominados a Mejor Artista Tropical Cumbia

Por medio de las redes sociales, los Latin Music Awards anunciaron a los nominados en los Premios Unidad 2025. Es así como Orquesta Candela celebró ser nombrado en la lista a 'Mejor Artista Tropical' en el género cumbia.

Con una carrera musical de 35 años de la agrupación, don Víctor Yaipén Uypán fundó en su tierra natal Monsefú, quien falleció hace solo algunos meses. Ahora, sus hijos Donald, Víctor Jr. y Billy Yaipén siguen sus pasos con mucho trabajo, empeño y más música.

"Para nosotros es una gran emoción enterarnos de esta nominación. Quiere decir que nuestro trabajo esta siendo visto afuera y eso nos llena de orgullo y es una súper motivación para seguir por el camino correcto", sostuvo Victor, Donald y Billy Yaipén de Orquesta Candela.

La producción musical de ellos es incansable y recientemente estrenaron el exitoso tema 'Todavía' con la estrella panameña Joysi Love, exintegrante de 'La Factoria'. Esta nueva versión en ritmo de cumbia, es un boom en las redes sociales. También, revelaron sus próximas colaboraciones con los ganadores del Grammy Latino Tony y Mimmy Succar, y Elvis Crespo que están por salir en plataformas digitales.

"Este año vamos con fuerza, la idea es dar el gran salto a la internacionalización y porqué no también aspirar a premios internacionales como los Grammy, los Billboard", acotaron los lideres de Orquesta Candela.

Sobre Orquesta Candela

La Orquesta Candela de Perú se destaca como una de las principales exponentes de la música tropical, fusionando ritmos de salsa, cumbia y son cubano. Con una propuesta fresca y vibrante, su estilo cautiva al público en cada presentación.

La energía de sus músicos y la carismática voz de su cantante principal crean un ambiente contagioso, perfecto para el baile y la celebración. Sus arreglos innovadores y la calidad de sus interpretaciones han hecho se posicionen en la escena musical latinoamericana.



De esta manera, Orquesta Candela viene convirtiéndose en un orgullo peruano tras ser nominado en los Premios Unidad Latin Music Awards 2025 en la categoría a 'Mejor Artista Tropical Cumbia'. Esta premiación se estará realizando el próximo 9 de octubre en New York.