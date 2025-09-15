Marisol elogia a Darinka Ramírez tras formar parte del feat con Dilbert Aguilar: "Una chica muy humilde"

Hace unos días, Marisol reveló que viene preparando una colaboración musical con Dilbert Aguilar y junto a Darinka Ramírez. Es así como durante una entrevista, la artista de cumbia no dudó en elogiar a la ex de Jefferson Farfán.

¡Considera a Darinka Ramírez una joven humilde!

Tras presentarse en un concierto el pasado fin de semana, Marisol no dudó en responder sobre Darinka Ramírez. Hace poco, ambas compartieron un video de ambas bailando el último tema de la 'Faraona'. Ahora, que están por trabajar juntas en la grabación de un videoclip, revela el pensamiento que tiene sobre la ex de Farfán.

"Conocí a Darinka por cosas de la vida y me parece una buena chica, muy trabajadora, muy linda, muy humilde. Ojalá, tendrían que ver el video para ver si forma parte", expresó la cantante de cumbia al programa de TV.

Así mismo, fue consultada sobre una posible colaboración de Darinka Ramírez con Yahaira Plasencia, pero la 'Faraona' fue clara y dijo que nunca pensó en juntarlas. Desconociendo así si podrían trabajar juntas en un futuro

Por su parte, Darinka expresó que fue el mánager de la intérprete de "La Escobita", quien se contactó con ella para una grabación juntas. Incluso, afirmó que aceptó de inmediato por la reconocida trayectoria de la cantante.

"Se contactó su mánager conmigo para poder salir en el videoclip y bueno, acepté ya que Marisol tiene tantos años en la música que es reconocida, no pude negarme a formar parte de. Me cayó muy bien ella y su equipo, así que espero que todo salga bien en el video", dijo.

¿Qué dijo Marisol de Leslie Shaw?

La intérprete de la cumbia peruana expresó que su riña con Leslie Shaw es algo que ya no desea hablar. Afirma que está enfocada en su trabajo y no desea opinar sobre la 'gringa', quien postuló a los Latin Grammy's con el tema que grabaron juntas, pero sin considerarla.

"Uno es dueño de su destino y de lo que habla, lo que dice. La verdad es que tiempo al tiempo, Dios tarde, pero nunca olvida (...) Ojalá que eso haya quedado ahí y nada, cerrado y enfocada en mi trabajo, no tengo nada más que hablar sobre esas cosas", añadió.

De esta manera, Marisol afirma que desea salir en adelante enfocada solo en su música. Por ello, viene preparando una colaboración con Dilbert Aguilar donde cuenta la participación de Darinka Ramírez, a quien elogió por ser humilde y trabajadora.