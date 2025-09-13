Pamela Franco estaría planeando nueva colaboración con Christian Cueva: "Queremos hacer música"

Pamela Franco impactó al revelar que diciembre será un mes clave en su carrera. En una entrevista en "Fiesta Karibeña", la artista no solo adelantó nuevos lanzamientos, sino que también dejó entrever que podría grabar un tema junto a Christian Cueva, generando gran expectativa entre sus fans.

Pamela Franco anuncia posible feat con Christian Cueva

La cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió al revelar que diciembre será un mes lleno de novedades en su carrera. Durante una breve entrevista en "Fiesta Karibeña", la artista no solo habló de sus próximos lanzamientos, sino que también dejó entrever que podría grabar un tema junto al futbolista Christian Cueva, despertando la emoción de sus seguidores.

Mientras conversaba con Leysi Suárez, Pamela detalló los planes que tiene para los próximos meses y sorprendió al mencionar una posible gira con el popular jugador en diciembre.

@ameg_pe 12.09.25 | Pamela Franco habla de rumores de embarazo con Christian Cueva y revela si se presentará en Ecuador. ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Uno en la música siempre tiene que estar grabando, haciendo música. Se viene el lanzamiento con una cantante del sur, muy conocida allá y muy talentosa. Ya en poquitas semanas lo voy a lanzar, ya estamos, ya está hecho. Igual tengo muchas cosas ya producidas que solamente están, por tiempos, por salir también. Está mi gira también con Christian en diciembre", contó emocionada.

Leysi aprovechó para preguntarle más sobre esa gira. Pamela, con una sonrisa pícara, soltó la frase que encendió a todo el público.

"Queremos hacer música. Y entra de vacaciones. (O sea, no solamente la pelota) ¡Atención! ¡Atención, Perú!", dijo, dejando claro que hay algo más que simples presentaciones.

@ameg_pe 12.09.25 | Pamela Franco confiesa que podría grabar con Christian Cueva nueva música y canta a capella en quechua. ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Leysi Suárez no ocultó su emoción ante la posibilidad de que Pamela Franco y Christian Cueva vuelvan a unir sus voces. La conductora soltó la primicia en vivo y encendió la expectativa de los seguidores de la cumbia.

"¡Dios santo! Entonces estén atentos porque próximamente Fiesta Karibeña trae a Pamela Franco con Christian a cantar grandes temas. ¿Vas a grabar ahora?", preguntó Leysi. "Ya se vienen grabaciones también, por favor. Muchas sorpresas", respondió Pamela, aumentando la expectativa de todos.

Un momento de nostalgia en quechua

La conversación también tuvo espacio para la emoción. Leysi le pidió a Pamela que cante una canción que le traiga recuerdos de infancia, y la artista no dudó en complacerla.

"Si me hablas de que algo me toque fondo y toque fibra de Pamela Franco, es mi niñez... Es una canción, que no solamente de niña sino hasta hoy me toca el corazón. Es un huayno, Y dice así un poquito", confesó.

12.09.25 | Pamela Franco canta a capella "Amor Amor" en quechua y español. Fuente: Instagram de Pamela Franco pic.twitter.com/JeaxcCwn7m — @ghelanma (@ghelanma) September 14, 2025

La cantante interpretó un huayno que la conecta con su pasado: "Amor Amor". Pamela cantó a capela, emocionando al público. Incluso se animó a entonar un fragmento en quechua que su padre le enseñó de niña.

Terminó el momento diciendo con sentimiento: "¡Hasta el cielo Roly Franco!", en homenaje a su querido y fallecido padre.

En conclusión, Pamela Franco dejó claro que se vienen grandes sorpresas en su carrera musical. Entre giras, nuevas colaboraciones y un posible tema junto a Christian Cueva, la cumbiambera promete un fin de año lleno de música y emociones.