Pamela Franco responde a rumores de embarazo con Christian Cueva: "Déjame seguir practicando"

Pamela Franco decidió romper el silencio y hablar con total sinceridad sobre los rumores sobre un supuesto embarazo con Christian Cueva. Durante una presentación en "Fiesta Karibeña", la cantante no solo despejó dudas, sino que también reveló emocionantes planes para su carrera musical.

Pamela Franco aclara supuesto embarazo con Cueva

La cantante de cumbia Pamela Franco aclaró en vivo los comentarios que la vinculan con un posible embarazo de Christian Cueva. En una presentación en "Fiesta Karibeña", la artista no solo aclaró las especulaciones, también habló de sus próximos proyectos musicales y giras fuera del país.

Durante su show del viernes 12 de setiembre en el Parque Fátima de Chorrillos, Pamela conversó con la conductora Leysi Suárez, quien no dudó en preguntarle de todo. La artista contó que su vida es una carrera de locos entre la maternidad y su trabajo.

"De todo un poquito, la verdad que me trato de organizar. Tú mejor que nadie sabes que cuando uno es mamá, está corriendo para acá, para allá. Trata de trabajar, salir adelante... y bueno, tengo la pareja lejos. Pero gracias a que está lejos también tengo tiempo de trabajar", explicó.

@ameg_pe 12.09.25 | Pamela Franco habla de rumores de embarazo con Christian Cueva y revela si se presentará en Ecuador. ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Leysi le lanzó la pregunta que todos esperaban: si pensaba en agrandar la familia. Pamela no se quedó callada y respondió entre risas.

"Pamela, ya que estás hablando que uno se dedicar a ser mamá y todo eso. ¿Ya estás muy pronto pensando en la barriguita? Ya has practicado bastante tiempo, entonces de repente por ahí nos da la sorpresa, hermana, que ya vienes ahora", dijo con picardía. Pamela contestó: "Déjame seguir practicando, déjame seguir practicando", dejando claro que, por ahora, no hay embarazo en camino.

Música, giras y colaboraciones

Lejos de los rumores, la cantante reveló que su agenda artística está llena. Al ser consultada por un posible viaje a Ecuador, lugar donde está Christian Cueva trabajando, Pamela reveló que su orquesta y ella irían próximamente.

"(Y hablando de viajes, ahora Pamela, chicos reclamen, ¿irán a tocar Ecuador?) Muy pronto, chicos, no se preocupen, muy pronto de gira", anunció emocionada.

Pamela adelantó que sus planes incluyen viajes internacionales. Reveló que en Chile también la están esperando.

"Somos bendecidas, chicos, así que nos vamos. Ahorita rapidito, nada más, nos vamos a Chile. Y se vienen muchas sorpresitas que ya se irán enterando, la verdad. Así que Ecuador también me va a abrir sus puertas", comentó feliz.

También contó que tiene nuevas canciones listas para salir. La cantante confesó que tendrá una colaboración con una intérprete del sur muy conocida.

"Uno en la música siempre tiene que estar grabando, haciendo música. Se viene el lanzamiento con una cantante del sur, muy conocida allá y muy talentosa. Ya en poquitas semanas lo voy a lanzar, ya está hecho, mucho cariño, está calientito, a punto de salir. Igual tengo muchas cosas producidas que solo esperan tiempo para salir también", detalló.

Con humor y mucho carisma, Pamela Franco dejó en claro que los rumores de embarazo son solo eso: rumores. "Déjame seguir practicando", repitió divertida, mientras aseguraba que su prioridad es seguir cantando y llevando su música a otros países. Entre nuevas canciones, giras internacionales y colaboraciones, la cantante demuestra que su carrera sigue en pleno crecimiento.