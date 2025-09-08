Pamela Franco responde a Vanessa Pumarica: "Voy depurando las cosas que me hacen mal"

Hace unos días, Vanessa Pumarica confirmó que está distanciada de Pamela Franco y que sería debido a Christian Cueva. Ahora, la cantante de cumbia sale a responder señalando que su ex amiga solo le estaría dañando en su nueva vida.

Pamela Franco molesta con Vanessa Pumarica

Por medio de una entrevista dada para el programa 'Todo se filtra', Pamela Franco habló sobre el distanciamiento que tiene con Vanessa Pumarica desde hace varias semanas. Entonces, la pareja de Cueva comentó por qué estaría molesta con la empresaria y habría decidido terminar con su amistad.

"No hay que ser muy sabios para darse cuenta que una persona así no la puedo tener a mi lado. A mí lo que me molesta es que ella siendo una persona no mediática utilice mi nombre, porque si ella tiene que hablar, que hable de ella. Creo que todo pasa por algo y nada, voy depurando las cosas que me hacen bien y me hacen mal", expresó.

Así mismo, cuando le preguntaron sobre el supuesto mensaje que publicó en sus redes señalando que Pumarica le tendría envidia, dijo que su vida no gira alrededor de ella ni de nadie. Además, señala que con el tiempo se aclararán muchas cosas.

"Mi vida no gira alrededor de ella, tengo una vida propia. Creo que el tiempo le va aclarar muchas cosas a ella, hay personas que no se dan cuenta que no asimilan y no aceptan que no soy la Pamela de hace muchos años, pero sí tengo amigas que respetan mi vida de ahora, mis procesos también", señaló.

¿Pumarica solo quiere cámaras?

Después, Pamela Franco comenta que se ha dado cuenta que Vanessa Pumarica le ha gustado aparecer en televisión y le desea lo mejor en eso. Afirma que en toda amistad hay conflictos, pero que su ex amiga habría mentido.

"Si a ella le gusta eso de ser mediática, quiere cámaras y ella es feliz así, que le vaya bien. Yo le deseo lo mejor. Todos tenemos amistades que discutimos y tenemos alguna diferencia, en algún momento se habla y se aclara, eso es normal, pero de esa manera no y menos mintiendo", dijo.

En conclusión, la joven cantante de cumbia afirma que Vanessa Pumarica solo estaría llamando la atención de la prensa, pero que ya dio por terminada su amistad porque no le traería cosas buenas. Además, la empresaria no aceptaría que Pamela Franco ha cambiado en esta nueva etapa de su vida con Christian Cueva.