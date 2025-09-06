Vanessa Pumarica afirma que no envidia a Pamela Franco: "Está con una persona emocionalmente mal"

Desde hace unos días se reveló el distanciamiento entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica por el futbolista Christian Cueva. Ahora, la cantante de cumbia deslizó que sería por envidia de la empresaria, pero la ex amiga sale a defenderse arremetiendo con el 'Aladino'.

Vanessa Pumarica niega tener envidia

Tras las declaraciones de Vanessa Pumarica señalando que tiene un distanciamiento de Pamela Franco se debería conflictos con Christian Cueva, la cantante señaló con un video que se trataría de envidia. Ante eso, la empresaria asistió a 'La Noche Habla' para responder con todo negando tal acusación.

"Que podría yo envidiar a ella que está con una persona que está emocionalmente mal. Ella y yo tenemos vidas muy diferentes, ella trabaja en al música, yo trabajo en el lado empresarial y tengo mi familia. Yo no fui una persona que esté involucrada con alguien que me ha engañado o que hago patrones", expresó.

Critica a Christian Cueva

Así mismo, la ex amiga de la artista menciona que habría visto ciertas acciones del pelotero que le hace sospechar. En una ocasión anterior, comentó creer la falta de respeto de Christian Cueva a Franco. De igual forma, menciona que ese pensamiento no lo cambiará y recalca que no es envidia.

"Las actitudes de él son bien extrañas que generalmente las he visto anteriormente, y con lo que él ha hecho. De Pamela no voy a hablar porque mi distanciamiento ha sido por la pareja que está. Yo no voy a cambiar de opinión, no voy a silenciar. Lo que ella diga de envidia es algo ilógico, solo me da risa nada más", agregó.

¿Qué dijo Pamela Franco?

El comentario de Pumarica encendió nuevamente la polémica, pues reveló que en su momento fue la intermediaria en el inicio de la relación entre Franco y Cueva. Incluso, aseguró que no cree en la palabra del futbolista y deslizó que él habría buscado acercarse a su aún esposa utilizando a terceros.

Frente a esta situación, la cantante reapareció en sus redes compartiendo un video con un fuerte mensaje. "Cuídate de la envidia disfrazada de amistad...", se escucha en la grabación que resalta la importancia de alejarse de personas que aparentan apoyo, pero que en realidad esconden malos deseos.

De esta forma, Pamela Franco reafirma su distanciamiento con Vanessa Pumarica, pero la empresaria se defiende diciendo que no se trata de envidia hacia la cantante de cumbia, sino que no confía en Christian Cueva.