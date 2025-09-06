Magaly arremetió contra Josimar tras celebrar un año más con María Fe Saldaña: "No tiene sangre en la cara"

Hace unas semanas, Josimar fue ampayado con una supuesta 'prima' en España y a pesar que María Fe Saldaña no pensaba perdonarlo, siguen apareciendo juntos. Ante eso, Magaly los critica por celebrar un año más de relación amorosa a pesar de las infidelidades.

Magaly le dice de todo a Josimar

Por medio de las redes sociales, Josimar sorprendió con un video junto a su prometida María Fe Saldaña y su menor hija. Esto llamó más la atención porque el cantante de salsa afirmó que celebran un año más de relación amorosa y expresa todo el amor que siente por la madre de sus hijos.

Cuando Magaly ve estas imágenes en su programa de TV, no duda en despotricar contra ellos debido a que ambos acaban de pasar un escándalo por la infidelidad con la 'prima' de España.

"De verdad hay que ser bien fresco, no tener sangre en la cara como Josimar, quien luego de todo el escandalete y esta chica (María Fe) que tal falta de vergüenza que tiene. Me pregunto cómo lograrán algunas mujeres soportar la humillación pública", expresó.

Después de ello, la conductora expresó que el salsero está muy cómodo a pesar de las críticas y el caso de infidelidad. Luego, señala que la joven madre parece estar aguantando cada cosa que hace el cantante como las antiguas generaciones.

"Miren estas imágenes de Josimar muy suelto de huesos, totalmente lechugón aparece con María Fe y su hija al costado. 'Un año más juntos mi amor y los que nos falta', y lo que te falta aguantar María Fe. Yo pensé que esas generaciones ya no existían, pero existen", agregó.

Critica a María Fe Saldaña por aguantar infidelidades

Además, la periodista señala que María Fe es muy joven para estar aguantando tantos problemas de parte de su pareja y padre de sus dos hijos. Incluso, cuando la influencer muestra un acto de cariño al salsero, la 'urraca' queda paralizada.

"Tan joven y teniendo que aguantar, ya uno no entiende nada, pero pobre debe ter una vergüenza nacional. Encima le da un beso en la cara, se me paraliza el corazón a mí si me da vergüenza", señaló.

De esta forma, Magaly Medina expresa su opinión acerca de cómo Josimar y María Fe Saldaña celebran un año más juntos como pareja, a pesar de la reciente infidelidad del salsero con la 'prima' de España, causándole un gran asombro y vergüenza.