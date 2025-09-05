¡Se olvidan de Olenka Mejía! Piero Quispe reaparece con su pareja dedicándole una canción chicha

Hace unos meses, Piero Quispe fue captado con Olenka Mejía donde después la joven confirmó encuentro en hotel. A pesar de ello, la esposa del futbolista lo habría perdonado, ya que ambos fueron captados juntos en una celebración familiar.

Piero Quispe le encanta a su esposa tras ampay

El programa de 'Magaly TV La Firme' compartió el momento en que Cielo Berrios compartió un video de una reunión familiar íntima en sus redes sociales. En las imágenes se puede apreciar al pelotero Piero Quispe, quien fue ampayado con Olenka Mejía hace unos meses, pero ahora ambos se lucen como esposos.

Al parecer, la pareja habría dejado en el olvido lo sucedido con Olenka Mejía. Ahora, el futbolista apareció cantando un tema de chicha donde incluso, le dedica a su esposa Cielo luciendo muy alegre. Ante este video, la periodista no dudó en comentar sobre esta situación.

"Parece que ese episodio no le afectó a Cielo Berrios, su esposa porque ahora los hemos visto en una fiesta en la noche del jueves en una casa de La Molina, donde bailan, cantan. Incluso él le dedica una canción a su mujer", expresó.

¿Cómo ampayaron al futbolista con Olenka Mejía?

El programa Magaly mostró imágenes exclusivas del futbolista de Los Pumas de México entrando al hotel del aeropuerto Jorge Chávez junto a la modelo Olenka Mejía. Las imágenes provocaron un quiebre en su relación con Cielo, quien eliminó a Piero de Instagram y ocultó todas sus publicaciones juntos.

Además, el futbolista negó tajantemente haber tenido algo con Olenka, a pesar de que las imágenes eran evidentes. La joven dejó en claro que ella no fue quien buscó al jugador de la Selección Peruana. Según contó en "Magaly TV, La Firme", fue él quien comenzó a responder sus historias con emoticones.

"Él me escribió primero", aseguró la modelo, mientras mostraba los chats como prueba frente a las cámaras.

Pero no solo fue por redes sociales. Olenka reveló que un jugador de la Selección, cuyo nombre prefirió no decir, los presentó oficialmente unos meses después. Desde ese momento, empezaron a conversar con más frecuencia y así fue como nació su aparente relación, pero terminaron al poco tiempo.

De esta forma, ambos nuevamente se volvieron a encontrar siendo ampayados en el hotel del aeropuerto Jorge Chávez hace unos meses. Ahora, Piero Quispe y su esposa Cielo Berrios han dejado la controversia atrás luciéndose muy juntos en una reunión familiar.