Abogada de Cueva confirma que juicio por difamación contra Pamela López continúa: "Se está trabajando en ello"

La relación entre Pamela López y Christian Cueva atraviesa un momento de estabilidad tras meses de disputas legales. El futbolista y la madre de sus hijos habrían acordado anticipadamente la pensión alimenticia y el régimen de visitas, aunque persiste un proceso por difamación contra López.

Abogada de Cueva mantiene firmeza ante Pamela López

En la reciente emisión del programa 'Ponte en la Cola', la abogada de Christian Cueva, Medaly Barrientos, detalló cómo avanza la conciliación con López. La letrada destacó la disposición de la trujillana para permitir que Cueva pueda ver a sus hijos sin inconvenientes, marcando un cambio en la relación entre ambos.

No obstante, Barrientos aclaró que, pese a esta mejora en la relación, la demanda por difamación contra López seguirá adelante. La abogada recordó que la madre de los hijos de Cueva afirmó que él habría contactado a Paul Michael a través de un intermediario, lo que motivó que el estudio legal Villaverde continúe con el caso.

"Si efectivamente el estudio sigue trabajando en ello", señaló Barrientos durante la entrevista.

La abogada también se refirió a las especulaciones sobre declaraciones dadas a su llegada al aeropuerto de Lima. Barrientos aclaró que los comentarios surgieron de manera espontánea por parte de los periodistas y no guardan relación directa con Cueva.

"Nada que ha contratado un medio para dejar todo grabado. Él está yendo a ver a sus hijos con la mejor intención. Es un medio libre que me imagino ha estado en el lugar, pero no tiene nada que ver con nosotros ni con Christian", señaló.

Christian Cueva denuncia suplantación de identidad en TikTok

Más allá de los temas legales con su exesposa, Cueva también llamó la atención del público por su denuncia en redes sociales sobre un caso de suplantación de identidad. El futbolista, conocido como "Aladino", alertó que un usuario en TikTok estaba usando su imagen y enviando mensajes a otras personas en su nombre.

"Atención. Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias", escribió el volante peruano, acompañado de un pantallazo de una supuesta conversación con una tal "Belén".

Durante su estadía en Lima, Cueva ha aprovechado para compartir tiempo con su actual pareja y también para cumplir con el régimen de visitas de sus hijos, fruto de su relación con Pamela López. El jueves 4 de septiembre, la pareja fue vista junto a un amigo en común, tomándose fotos y disfrutando de su relación, antes de que el futbolista regrese a sus entrenamientos en Ecuador.

Christian Cueva denuncia suplantación en redes sociales.

Aunque la conciliación entre Pamela López y Christian Cueva muestra avances importantes en el cuidado y convivencia con sus hijos, las tensiones legales y las complicaciones digitales como la suplantación de identidad recuerdan que la relación aún enfrenta desafíos. La gestión de estas situaciones será clave para garantizar tanto la estabilidad familiar como la tranquilidad personal del futbolista.