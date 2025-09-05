¿Pamela López tuvo un 'affaire' con un cantante cubano cuando estaba con Christian Cueva? Esto se sabe

Pamela López se ha convertido en una figura muy público en el último año tras terminar su relación con Christian Cueva de una manera muy tormentosa. Ahora, se ha revelado que aparentemente la actual novia de Paul Michael habría tenido un 'affaire' con un cantante cubano cuando aún estaba con el futbolista.

¿Quién es el cubano con quien tuvo un supuesto 'affaire'?

En el podcast 'Chimi Churri', tuvieron a un invitado especial para comentar sobre las últimas noticias de la farándula. Es así como tocaron el tema sobre un rumor que corría hace muchos años en Trujillo donde involucraba a un cantante cubano que formó parte de varias agrupaciones de cumbia reconocida, pero hoy continúa su carrera como solista.

La persona que habría tenido un supuesto 'affaire' con Pamela López sería Dayron Martin. El cantante fue consultado por uno de los panelistas sobre este rumor de haberse metido aparentemente con la entonces pareja de Christian Cueva.

"El rumor que yo tenía era que usted cuando estaba con Anelhí Arias, ella se molestó mucho con usted y con Pamela López porque ella se enteró que usted tenía una relación más allá con la señora Pamela López. Por eso, pregunto: ¿Usted ha tenido una relación impropia con Pamela López?", le preguntan,

Ante de que responda, otra panelista del podcast agrega que el cantante cubano no estaba con su pareja Anelhí Arias como lo mencionó su compañero porque él ya estaba soltero, pero aparentemente López, no.

"Anelhí se molestó, pero en vano porque en ese momento que pasó ese transpié, Dyron no estaba con Anelhí", comentó la panelista, pero el cubano agregó entre risas: "¿Ya ves? Ah no jajaja".

¿Qué dijo Dayron Martin de Pamela López?

El cubano trataba de responder la pregunta y poner un poco de misterio, pero finalmente menciona que vivió un tiempo en Trujillo donde conoció y 'probó' muchas cosas.

"Yo cuando cantaba en Los Villacorta, me fui a vivir a Trujillo y allá en Trujillo tuve una vida, ¿entiendes? Ahí conocí muuuuchas cosas, la comida norteña,... Me encantó la comida norteña. Yo la conocí en Trujillo, pero solamente la conocí y ya", responde.

De esta manera, Dayron Martin habría dejado en claro que solo habría conocido a Pamela López, pero eso no descarta el rumor de celos de su expareja. Incluso, los panelistas comentan que cuando señala sobre la comida norteña haría referencia a la ex de Christian Cueva.