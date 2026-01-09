Yahaira Plasencia sorprende entregando regalos a niños en las calles: "Nunca es tarde"

Yahaira Plasencia es una de las salseras más importantes del Perú que en el último año ha tenido varios éxitos musicales. La joven siempre ha demostrado tener un gran corazón y ahora, la artista decidió compartir una acción que hizo recientemente.

Entregó regalos a los niños

Ya pasó varios días desde que se celebró la Navidad en 2025 donde muchos artistas abrieron su corazón llevando alegría a muchos niños entregándoles regalos. Por medio de sus redes, la salsera reveló que aquellos días estaba muy atareada y no pudo terminar de entregar algunos de los regalos que tenía.

Es así como la 'Patrona' decidió compartir un video con sus seguidores mostrando que terminó de entregar los regalos que tenía desde hace más de 10 días.

"Les cuento que estos son los juguetes que me faltaron repartir en Navidad, no pude acabar con todo y bueno, ahorita vamos a buscar a unos niñitos que estén trabajando con su mamita, acompáñenos a terminar de entregar los regalitos", expresó al inicio.

Yahaira cuenta su historia

Mientras en el video se veía como Yahaira Plasencia entregaba regalos a los niños. La cantante iba contando parte de su historia cuando era pequeña y deseaba muchas cosas, pero por temas económicos en su familia no se podía.

"De chiquita, mis papás me han dado lo que han podido. Yo siempre soñé con tener juguetes de niña, mis hermanos igual y no tuvimos esa dicha por así decirlo. Todo niño sueña con juguetes, pero para mis hermanos y a mí, no fue así. Aunque, mis papás y mis tías nos apoyaban con lo que podían", expresó.

@yahairaplasenciatiktok Nunca es tarde 🫶🏼 por tiempos no logré entregar todos los regalos por navidad, pero nunca es tarde y logramos entregar ahora si todos los regalitos ❤️ ♬ sonido original - Yahaira Plasencia

Luego, la joven mostró que terminaron entregando muchas regalos haciendo que muchos niños sonrían al final del día. La cantante de salsa afirmó sentirse muy bien tras lograr hacer felices a los pequeños.

"Misión cumplida, los logramos. De verdad estoy súper contenta por las sonrisitas que hemos arrancado hoy día en cada lugar que hemos ido, estoy muy feliz. Gracias a Diosito por darme esta oportunidad de poder compartir lo poquito que tengo con ustedes . Así que estoy feliz y muy contenta, a todos los niños que me encontré les mando un súper beso y espero que disfruten de sus regalitos", expresó la artista.

De esta manera, Yahaira Plasencia ha demostrado tener un gran corazón y que no solamente en Navidad se pueden entregar regalos. Así mismo, se siente agradecida de tener la posibilidad de poder entregarle un poco de alegría a los niños.