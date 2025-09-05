RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela Franco se pronuncia luego que su amiga hable con 'Magaly TV': "Envidia disfrazada de amistad"

Pamela Franco lanzó un fuerte mensaje en redes sociales que sería una indirecta hacia Vanessa Pumarica, quien encendió la polémica tras presentarse en Magaly TV La Firme.

Pamela Franco sorprendió en redes sociales con un mensaje cargado de significado, el cual muchos consideran dirigido a su mejor amiga Vanessa Pumarica. La publicación apareció justo después de que Pumarica se presentara en Magaly TV La Firme insinuando que Christian Cueva habría intentado comunicarse con Pamela López a espaldas de la cantante.

¿Pamela y Vanessa ya no son amigas?

El comentario de Pumarica encendió nuevamente la polémica, pues reveló que en su momento fue la intermediaria en el inicio de la relación entre Franco y Cueva. Incluso, aseguró que no cree en la palabra del futbolista y deslizó que él habría buscado acercarse a su aún esposa utilizando a terceros.

Frente a esta situación, Pamela Franco reapareció en sus redes mostrándose radiante, pero acompañada de un video con un fuerte mensaje. "Cuídate de la envidia disfrazada de amistad...", se escucha en la grabación que resalta la importancia de alejarse de personas que aparentan apoyo, pero que en realidad esconden malos deseos.

El mensaje fue interpretado como una clara indirecta hacia Vanessa Pumarica, a quien Franco ya no consideraría parte de su círculo cercano. En lugar de cuestionar a su pareja, la cantante habría preferido dejar en evidencia que su desconfianza recae ahora en quienes alguna vez se presentaron como amigas del alma.

En su publicación, Franco también advirtió que la envidia suele esconderse detrás de consejos o falsas preocupaciones, llamando a rodearse de quienes celebran logros sin sentirse amenazados. Con ello, la artista dejó ver que prefiere cerrar filas frente a las críticas y distanciarse de amistades que hoy le generan desconfianza y dolor.

Las confesiones de Vanessa Pumarica

El programa 'Magaly TV: La Firme' realizó una entrevista con Vanessa Pumarica donde señaló que tuvo una amistad de 15 años con Pamela Franco, pero desde hace más de un mes no tendrían contacto por ningún medio. 

Lo primero que mencionó es que la cantante de cumbia estaría muy enamorada del 'Aladino'. Aunque, aparentemente deja entrever que el pelotero no demostraría de la misma manera aquel amor que siente por Franco. 

"Ella está enamorada y lo puedo asegurar, él también, pero a su manera. Él le dice algo y ella le cree porque es su pareja", comentó inicialmente. 

De esta manera, Pamela Franco no solo marcó distancia de Vanessa Pumarica, sino que también reafirmó su postura de proteger su entorno de malas energías. La cantante prefiere enfocarse en su carrera y en mantener la calma, dejando claro que no tolerará amistades que la traicionen ni dañen su paz

