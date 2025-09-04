Christian Cueva denuncia suplantación de identidad en redes sociales: "Ayúdenme a reportar esta cuenta"

Christian Cueva, popularmente conocido como "Aladino", volvió a captar la atención mediática, aunque esta vez no por sus vínculos sentimentales con Pamela López ni con Pamela Franco. El futbolista del Club Emelec de Ecuador hizo una denuncia pública en redes sociales que sorprendió a sus seguidores y generó debate sobre la seguridad en plataformas digitales.

Denuncia por suplantación de identidad

El jugador utilizó su cuenta oficial de Instagram para alertar sobre un usuario que estaría haciéndose pasar por él en TikTok, escribiendo mensajes a mujeres. Cueva tomó esta medida para evitar posibles conflictos en su actual relación con Pamela Franco y proteger su imagen pública.

"Atención. Querida comunidad, se están haciendo pasar por mí en TikTok usando mi imagen y escribiendo a otras personas. Ayúdenme a reportar esta cuenta. Muchas gracias", escribió el volante peruano, acompañado de un pantallazo de una supuesta conversación con una tal "Belén".

Durante su estadía en Lima, Cueva ha aprovechado para compartir tiempo con su actual pareja y también para cumplir con el régimen de visitas de sus hijos, fruto de su relación con Pamela López. El jueves 4 de septiembre, la pareja fue vista junto a un amigo en común, tomándose fotos y disfrutando de su relación, antes de que el futbolista regrese a sus entrenamientos en Ecuador.

Christian Cueva denuncia suplantación en redes sociales.

Christian Cueva se somete a retoques estéticos

Además de sus denuncias, Cueva también llamó la atención por someterse a varios procedimientos estéticos. Entre ellos, la colocación de un chip para potenciar la libido, al igual que lo hizo Pamela Franco meses atrás. En videos compartidos en redes, se le observa recostado boca abajo mientras la especialista Dora Correa Navarro realiza la intervención en la zona glútea.

El chip no fue el único tratamiento. Cueva también decidió aplicarse un procedimiento facial conocido como Morpheus, además de un cóctel de vitaminas antiage para mejorar su vitalidad. Como parte de la promoción, el futbolista participó en una parodia de 'El Valor de la Verdad', donde respondió preguntas sobre los beneficios que estos retoques habrían traído a su relación con Pamela Franco.

En conclusión, Christian Cueva combina su vida personal y su cuidado físico mientras afronta situaciones inesperadas como la suplantación en redes. La alerta en TikTok y la demostración de sus tratamientos estéticos reflejan la importancia que el futbolista le da tanto a su bienestar como a la protección de su imagen.