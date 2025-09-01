Milena Zárate en EVDLV: Las 8 preguntas que respondió sobre Jonathan Maicelo, Yordy Reyna y más

Milena Zárate volvió a sorprender en "El Valor de la Verdad". En la primera parte de las confesiones de la colombiana reveló episodios que marcaron su vida y habló sobre Jonathan Maicelo, Yordy Reyna, Diego Chávarri y más. Con ocho preguntas respondidas, acumuló 5 mil soles y dejó en claro que aún hay más por contar.

Las 8 preguntas que contestó Milena Zárate en EVDLV

La colombiana Milena Zárate se confesó en el sillón rojo y reveló detalles de su vida que sorprendieron al público. Entre lágrimas y firmeza, respondió ocho preguntas donde habló de Jonathan Maicelo, Yordy Reyna, Diego Chávarri y hasta de Edwin Sierra. Con este primer bloque acumuló 5 mil soles y dejó en claro que su historia aún tiene más capítulos.

1. ¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena contó que desde Estados Unidos recibió un mensaje de la esposa del boxeador. Al ver el remitente, se sorprendió porque no sabía que Maicelo estaba casado. Esa situación la hizo desconfiar de él.

"Ella fue quien me escribió primero; lo vi y le pregunté a él (Maicelo). Me sorprendió porque no sabía que estaba casado", comentó Milena.

2. ¿Sabías que Jonathan Maicelo era casado?

Respuesta: Sí. (Verdad). Al inicio lo negó en el mismo programa y había contesta en el polígrafo que no, pero decidió cambiar su respuesta. Reconoció que descubrió la verdad cuando la esposa la llamó directamente. Desde ese momento ya no quiso seguir confiando en él.

3. ¿Te llevó Jonathan Maicelo a New York?

Respuesta: No. (Verdad). La modelo aseguró que nunca viajó con el boxeador, pese a las versiones que circulaban. Dijo que lo bloqueó de todos lados después de la pelea y que nunca volvió a verlo.

4. ¿Te pidió perdón Maicelo con lágrimas en los ojos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena relató que, tras varios intentos, el boxeador llegó hasta su casa. Ahí, llorando, le pidió perdón por lo ocurrido, pero ella ya no quería retomar nada con él.

5. ¿Te invitó Yordy Reyna a Alemania?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que el futbolista la contactó por Messenger y que hablaban a diario. En una de esas conversaciones le ofreció pagarle todo para viajar a verlo, pero Milena lo rechazó.

6. ¿Te 'afanó' Diego Chávarri?

Respuesta: Sí. (Verdad). Explicó que se conocieron en un aeropuerto y empezaron a conversar. Con el tiempo se hicieron amigos, pero nunca pasó nada más entre ellos.

"Yo no piqué de ese maíz", aseguró la colombiana sobre los supuestos coqueteos de Diego Chávarri hacia ella.

7. ¿Te fue infiel Tito Barrera con Thamara Cómez?

Botón rojo. Su amiga apretó el botón rojo y evitó que conteste. Milena se molestó porque quería aclarar el tema. Beto Ortiz tuvo que hace otra pregunta.

Pregunta de repuesto. ¿Te detuvieron por tráfico de drogas?

Respuesta: Sí. (Verdad). Milena recordó que en Cartagena, antes de llegar al Perú, fue detenida junto a otras personas. Estuvo involucrada por vivir en la misma casa donde se hallaron drogas, aunque después logró demostrar su inocencia.

8. ¿Ahorcaste a Edwin Sierra?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que perdió el control cuando descubrió que Edwin la engañaba con su hermana Greissy Ortega. Contó que lo atacó en un arranque de rabia y frustración.

9. ¿Pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había puesto los cachos?

La respuesta quedó pendiente para una segunda parte de "El Valor de la Verdad" de Milena Zárate, que se transmitirá el próximo domingo.

¿Sobre quién hablará Milena Zárate en la 2da parte de EVDLV?

Como ya se adelantó, una de las preguntas más comentadas fue si Milena Zárate pensó en regresar con Edwin Sierra pese a la infidelidad. Pero no fue la única. En la segunda parte de "El Valor de la Verdad", la colombiana también tendrá que enfrentar interrogantes igual de fuertes sobre Greissy Ortega.

"¿Manipula Greissy a sus hijos?" y "¿Perdonarías a Greissy?", fueron dos de las preguntas que se adelantaron para la siguiente edición del programa.

En conclusión, Milena Zárate respondió ocho preguntas en "El Valor de la Verdad" y ganó 5 mil soles hasta el momento. Sus confesiones incluyeron episodios con Maicelo, Yordy Reyna, Diego Chávarri y Edwin Sierra, además de un capítulo oscuro en Cartagena. Esta primera parte dejó al público con ganas de más, pues la próxima semana continuará contando su verdad en el sillón rojo.