Greissy Ortega contra Milena Zárate tras exhibir audio de ella llorando: "Fingió ser buena hermana"

Greissy Ortega volvió a la carga y esta vez respondió a Milena Zárate, quien hace poco expuso un audio donde se escucha a la colombiana llorando y pidiendo ayuda a su hermano. La polémica explotó en redes y programas de espectáculos, y Greissy decidió aclararlo todo en "La Noche Habla".

Greissy Ortega responde tras audio expuesto por Milena Zárate

La tensión entre las hermanas colombianas sigue creciendo. Greissy Ortega apareció en "La Noche Habla" para responder a Milena Zárate, quien hace poco mostró por Instagram un audio donde se la escucha llorando y pidiendo ayuda a su hermano Juan Carlos. Según Milena, esos audios probaban que su hermana no decía la verdad. Sin embargo, Greissy aclaró su versión y lanzó fuertes acusaciones.

Todo comenzó cuando Milena difundió en redes un audio de Greissy llorando. En la grabación, su hermano Juan Carlos le decía que "la familia es la familia". Tilsa Lozano le pidió explicaciones en vivo, y Greissy contó lo que realmente pasó.

"Fue días después de que Ítalo se va de la casa. Yo le cuento a Juan Carlos, él me dice: 'Me quería devolver a Nueva York para pegarle'. Yo le respondí que ya no valía la pena porque él se fue. Yo estaba aburrida, no sabía qué hacer y me puse a llorar. Él me dijo que me iba a ayudar, pero al final no recibí la ayuda", relató la colombiana.

Tilsa quiso saber por qué no aceptó el apoyo de su hermano. Greissy fue tajante al explicar que intuía que su hermano había grabado la conversación y la usaría en su contra.

"Porque yo sé cómo es él. Él graba, hace cosas, dice cosas que no son reales", mencionó Greissy en "La Noche Habla".

El creador de contenido Ric La Torre intervino y le recordó que sus hermanos aseguraban grabar todo porque temían que ella cambiara las versiones. Greissy admitió que en ese tiempo estaba muy confundida y con muchos temores.

"En ese entonces yo sufría de muchos miedos. No era como ahora que me ves tranquila conversando. Yo no sabía si quedarme en Estados Unidos o regresar. Estaba perdida", confesó.

La acusa de fingir ser buena hermana

Pero el momento más fuerte de la entrevista llegó cuando Ortega habló sin rodeos de su hermana. Tilsa le preguntó si Milena alguna vez la perdonó por el recordado episodio con su expareja y padre de su hija, luego de que Greissy se metiera en esa relación. La respuesta fue directa y contundente.

"No, yo creo que ella fingió. En televisión se hacía la hermana buena, pero por detrás me daba duro", aseguró. Incluso dijo que las veces en que Milena aparecía como su protectora eran pura pantalla. "Si ayudas, ayudas callada. (¿Eso fue lo que te dolió?) Sí", sentenció.

Cuando le pidieron describir a su hermana en tres palabras, Greissy no dudó en calificarla con dos duros adjetivos. Además, admitió que Milena sí tuvo momentos en los que fue una buena persona, pero todo cambió con el tiempo.

"Rencorosa, vengativa y... la otra no la tendría, pero esas dos la definen", resaltó. Sobre su presunto cambi dijo: "Empezó a tratarme mal en televisión y cuando se metió con mis tres menores hijos, ahí ya fue el límite", dijo con la voz entrecortada.

De esta manera, Greissy Ortega dejó claro que no hay reconciliación posible con Milena Zárate y que lo que se ve en pantalla no reflejó lo que realmente pasa entre ellas. El enfrentamiento sigue y, al parecer, cada día se abre una herida más profunda en su familia.