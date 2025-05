'Metiche' sobre Jefferson Farfán en bus público a días de Darinka en 'EVDLV': "Quiere dárselas de buenito"

Hace unas horas, Jefferson Farfán alborotó las redes sociales al compartir un video donde aparece viajando en un bus público. Este acto no fue muy bien tomado por algunos usuarios y el conductor Kurt Villavicencio cree que el exfutbolista trataría de quedar bien ante la gente antes de la emisión del programa con las declaraciones de Darinka Ramírez.

A través del programa de 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio conocido como 'Metiche' vio las imágenes de Jefferson Farfán abordo de un bus público alrededor del medio día. Lo que le llamó la atención al conductor de TV, es que ninguno de las personas presentes en el bus se habría inmutado a su presencia como si hubiera estado muy bien encubierto, pero no fue así.

"La pregunta es, como todo en las redes sociales es trucado, no será que ha contratado un bus y que todas las personas son extras a las cuáles le han dicho actúen. Se hace el humilde, sabemos que Jefferson Farfán de chico ha sido una persona muy pobre, me imagino cuantas veces su mamá lo llevaba en bus a los entrenamientos, al colegio, hasta que luego ya tuvo dinero", expresó el conductor poniendo en duda el video.

Después, 'Metiche' opina que esta acción de parte de Farfán se debería a que este domingo 1 de junio en 'El Valor de la Verdad' se estaría presentando Darinka Ramírez para revelar la agresión que sufrió del exfutbolista. Entonces, para el conductor de TV estaría muy sospechoso su accionar para poder 'limpiar' su imagen antes de la emisión de este programa.

"¿Esto que significa? Darinka Ramírez va contar como fue a su casa y rompió algunos juguetes de la niña y más. Quiere dárselas de buenito porque cómo me van a decir que toda la gente que está sentada ahí en ese bus, no lo reconocen. En ese bus no hay gente aglomerada, todo me parece bien producidito. ¿Cómo no lo van a reconocer? por más que esté con la gorra y la capucha ¿Qué traerá entre manos?", sospecha Kurt.