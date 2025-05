Ethel Pozo responde a quienes dicen que está en TV por ser hija de Gisela Valcárcel: "Me molesta"

Ethel Pozo, hija de la reconocida Gisela Valcárcel, rompió su silencio y respondió con firmeza a quienes aseguran que está en la televisión solo por ser "hija de". En una entrevista para el pódcast 'Edson pa' que más', conducido por Edson Dávila, la presentadora habló sin filtros sobre su carrera, su vida familiar y el precio que ha pagado por tener un apellido famoso.

Ethel Pozo sobre críticas por ser favorecida por ser hija de Gisela

En su entrevista en el pódcast 'Edson pa' que más', Ethel Pozo fue clara al decir que las críticas por supuestamente haber sido favorecida por ser hija de Gisela Valcárcel sí le afectan.

"Me molesta, pero lo tomo de quien viene, de gente que no me conoce. Porque yo me levanto hace seis años a las seis de la mañana, voy a trabajar y doy mi mejor esfuerzo. Y es como que desmerece que digan que me lo han regalado", expresó.

Según contó, ella no niega que ser hija de Gisela le abrió algunas puertas, pero aseguró que mantenerse en pantalla no es cosa fácil. La conductora de "América Hoy" recalcó que en televisión el trabajo es medido por resultados, y que si no rindes, simplemente te sacan.

"Es muy probable que las puertas se me hayan abierto por mi madre, pero después, si no funciona el rating o no hay auspicios, te sacan. La televisión es un negocio", comentó.

"Más de mil programas"

Ethel Pozo también defendió los logros de su equipo y recordó que no ha sido un camino fácil. Gracias a su esfuerzo, sus programas han logrado mantenerse en el tiempo y con buena audiencia.

"Claro, me han abierto puertas el que mi mami sea una estrella de la televisión, pero luego depende de uno mantenerse más de mil programas. Gracias a Dios, 'América hoy' y 'Mi mamá cocina' han sido líderes y llenos de auspicios", afirmó con orgullo.

Reconoce el privilegio, pero defiende su trabajo. La hija de la 'Señito' sabe que su apellido pesa, pero dejó claro que eso no es suficiente para mantenerse en televisión.

"No me levanto cada mañana por ser hija de Gisela, me levanto porque me gusta lo que hago y porque hay un equipo detrás que también lo da todo", añadió.

Ethel Pozo aprovechó el espacio para enviar un mensaje a sus detractores y dejó claro que su éxito no se lo debe a nadie más, es decir, no a Gisela Valcárcel, sino a su propio esfuerzo.