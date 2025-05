Ethel Pozo defiende a Jessica Newton y arremete contra Carlos Morales: "Padre es el que cría"

¡Fuerte y claro! Ethel Pozo alzó su voz en apoyo a Jessica Newton luego de las recientes declaraciones del empresario Carlos Morales, quien contó que tuvo una relación extramatrimonial con la ex Miss Perú y que de esa unión nacieron tres hijos. La conductora de "América Hoy" se mostró indignada por el momento y la forma en que el empresario habló del tema.

En su programa "América Hoy", Ethel Pozo no dudó en ponerse del lado de Jessica Newton y cuestionó el motivo por el que Carlos Morales decidió hablar públicamente después de tantos años.

La hija de Gisela Valcárcel también dejó en claro que ser papá no es solo un tema de sangre, sino de estar presente y acompañar.

Para Ethel Pozo, este tema no debió ventilarse así. Cree que los hijos deben ser protegidos y no usados para limpiar culpas o buscar atención.

"El señor que es (padre) biológico aparece en un podcast, pero él no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque no se hizo cargo, porque nunca le dio amor, porque no estuvo en la crianza, porque no estuvo porque puede haber estado en Nueva York y podía haber llamado, podía haber estado con ellos en las actuaciones en el colegio. Es decir, padre, por favor, no es el que estuvo en esa ocasión, sino el de la vida", sentenció.