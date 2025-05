Jessica Newton confirma romance con Carlos Morales cuando él estaba casado: "Viví 10 años con él"

¡Fuerte revelación! Jessica Newton no se quedó callada y rompió su silencio en el programa "América Hoy" para responderle con todo a Carlos Morales, el padre de sus hijos mayores, luego que él contara en un pódcast que su romance con la exreina de belleza fue extramatrimonial. La organizadora del Miss Perú aclaró cómo fue su relación y reveló detalles desconocidos.

Luego de que Carlos Morales hablara públicamente sobre su relación pasada con Jessica Newton, ella decidió dar su versión y dejó bien claro que no tiene nada que ocultar.

"Él estaba casado y en esa época no salían los divorcios. Yo viví diez años con él con el conocimiento de todos" , dijo firme Jessica en "América Hoy".

Además, se mostró sorprendida de que Morales no haya aclarado las cosas antes, especialmente cuando su hija Cassandra Sánchez tenía dudas sobre su historia familiar.

"Lo que yo me pregunto es: ¿por qué no salió a aclararlo hace diez años cuando su hija tenía dudas?" , cuestionó.

Jessica también aseguró que, aunque Morales llegó a divorciarse con el tiempo, ella nunca pensó en casarse con él.

"Se divorció en algún momento, pero yo con la única persona que me he querido casar en mi vida ha sido con mi esposo actual" , aclaró.

En una reciente entrevista en el pódcast "Sin Permiso", Carlos Morales sorprendió a todos al confesar que tuvo una relación con Jessica Newton mientras seguía casado. Sin embargo, aseguró que fue totalmente honesto con su entonces esposa desde el inicio.

Además, el candidato presidencial explicó que no se divorció en ese momento porque en esos años no era tan fácil.

"No me divorcié porque no te daban el divorcio en esa época, así nomás", comentó en el podcast Carlos Morales.