Carlos Morales expone su pasado con Jessica Newton y ella le responde: "Hasta para mentir hay que revisar fechas"

El empresario y candidato presidencial Carlos Morales volvió al centro de la atención, no por su carrera política rumbo al 2026, sino por ventilar detalles de su vida personal. En una reciente entrevista, Morales aseguró haber mantenido una relación extramatrimonial con la exreina de belleza Jessica Newton, de la cual nacieron tres hijos: Cassandra, Tamara y Sebastián.

Pero lo que más sorprendió fue su afirmación de que su hija mayor fue presionada para cambiar su apellido por el de Fernando Sánchez de Lamadrid, actual esposo de Newton. La respuesta de la directora del Miss Perú no se hizo esperar.

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Jessica Newton expresó su incomodidad por las afirmaciones del exgerente de la desaparecida aerolínea Aero Continente. La exMiss Perú aseguró que Morales falta a la verdad y lamentó que hable de temas del pasado justo ahora.

"Lo único que yo puedo decir al respecto, es que hasta para mentir hay que revisar fechas. Es una lástima que este señor no haya salido en su momento a aclarar, parte de lo que ha comentado ahí", indicó la directora del Miss Perú en exclusiva a Amor y Fuego.

La exMiss Perú también reveló que actualmente mantiene un proceso judicial con Morales, relacionado con una propiedad.

"Le diría que me devuelva mi casa. Ya son demasiados años de juicio. Creo que ya es momento de que devuelva mi casa", indicó la suegra del cantante Deyvis Orosco. Por último, sostuvo: "Es una etapa de mi vida, que a Dios gracias, no recuerdo, pero que no deja de sorprenderme".