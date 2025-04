Génesis Tapia conmueve al contar que su mamá enfrenta cáncer agresivo: "No quiero perderla"

Génesis Tapia sorprendió a todos sus seguidores al contar públicamente que su mamá enfrenta una dura batalla contra un cáncer agresivo en fase 4. La ex chica reality y abogada pidió oraciones por la salud de su progenitora, dejando ver la difícil situación que vive su familia.

Génesis Tapia revela que su mamá enfrenta cáncer

A través de sus historias de Instagram, Génesis Tapia se sinceró sobre este difícil momento. Ella contó que hace semanas recibió la dura noticia sobre la salud de su mamá, quien enfrente un cáncer agresivo en fase 4, lo que ha sido muy doloroso para ella.

"Hace semanas vengo enfrentando el dolor de un diagnóstico poco esperanzador: un cáncer agresivo en fase 4 que amenaza con arrebatarme la vida de mi madre", escribió.

La situación la ha llevado a sentirse muy afectada emocionalmente, sobre todo porque acaba de convertirse en mamá nuevamente. Génesis confesó que ha tenido que contenerse para seguir cuidando a su bebé.

"La desesperación ha querido volverme su prisionera aproximándome de manera peligrosa a una depresión post parto", comentó.

Entre la fortaleza y la angustia. Génesis también explicó que, a pesar de la situación complicada, intenta mantenerse fuerte, aunque reconoce que no es fácil.

"Me encuentro atrapada entre el 'no puedes llorar porque estás dando de lactar' y el 'eres humana, desfoga todo lo que puedas'. No he tenido tiempo de recuperarme de mi parto y ver a mi hijo en UCI", relató.

Génesis Tapia vive drama familiar y pide oraciones por su madre. (Instagram)

Aun así, la ex chica reality no pierde la esperanza y aseguró que se aferra a su fe. Menciona que no quiere perder a su madre.

"Me está tocando lidiar con esta enfermedad que aniquila todo a su paso. No quiero perder a mi madre y voy a creerle a Dios hasta el último momento", expresó en sus redes.

Pide apoyo y agradece a sus seguidores

En otro de sus mensajes, Génesis Tapia se tomó el tiempo para agradecer el apoyo que ha recibido de sus seguidores. Asimismo, pidió a todos que la acompañen con sus oraciones para superar este duro momento.

"Quiero agradecer a todos mis seguidores por sus mensajes y palabras de aliento, de verdad, reconfortan mi corazón", dijo. "Les pido desde el fondo de mi corazón que me acompañen en oración. Tengo a una de mis hijas internada y la verdad, me estoy aferrando con todo a la Fe y al amor tan grande que siento por Dios", escribió.

Para terminar, Génesis expresó que continúa con fuerza, apoyándose en la fe y la esperanza. Agradeció a todos por estar presentes en este difícil momento y mostró su deseo de reencontrarse pronto con sus seguidores.

Con este sincero testimonio, Génesis Tapia demuestra que, a pesar de las dificultades, sigue luchando con fuerza por su familia. Ahora, solo espera que las oraciones y el cariño de todos lleguen para apoyar la recuperación de su mamá.