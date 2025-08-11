Johana Cubillas cuestiona la labor paternal de Juan Ichazo: "No siempre necesitas estar con Macarena y los chicos"

El reciente episodio entre Juan Ichazo y Johana Cubillas volvió a generar polémica tras un video que compartió el futbolista en redes sociales, donde aparece Macarena Vélez cortándole las uñas a uno de sus hijos. Este gesto desencadenó una fuerte reacción por parte de Johana, quien cuestionó el rol de Ichazo como padre y la relación que mantiene con sus pequeños.

Johana Cubillas critica a Juan Ichazo por ausencia emocional

En declaraciones al programa 'Amor y Fuego', Johana Cubillas expresó su descontento por la actitud de Juan Ichazo como padre. La influencer dejó claro que considera insuficiente el tiempo que el argentino pasa a solas con sus hijos y resaltó que su prioridad es que los niños crezcan felices y con apoyo constante.

"En su consciencia, él cree que está haciendo un buen papel como padre, si no lo está haciendo; yo lo único que quiero es que mis hijos crezcan felices, que estemos para cuando ellos nos necesiten, que cumplamos con lo que les prometemos y listo", señaló.

Aunque reconoció que Ichazo cumple con sus responsabilidades económicas, Cubillas cuestionó que él casi siempre comparta momentos con los menores en compañía de Macarena Vélez, actual pareja del futbolista.

"Dedícale tiempo a tus hijos, sé empático con tus hijos, abrázalos, contenlos, te necesitan. En el caso de Juan, no siempre necesitas estar con Macarena y con los chicos. Forma tu relación con tus hijos... ven, velos solo, interactúa con ellos, que ellos se sientan en confianza contigo", agregó.

Juan Ichazo responde a las críticas de Johana Cubillas

En respuesta a las acusaciones de su esposa, Juan Ichazo habló con 'Amor y Fuego' y mostró su incomodidad por las constantes críticas. Según él, Cubillas cambia de opinión respecto a su desempeño como padre de un día para otro.

"Sí, normal, el lunes soy mal padre... el martes bueno, el viernes de vuelta está todo bien... nada, qué vamos a hacer, ya saben cómo es", declaró.

Ichazo aclaró que durante el tiempo que vivió con sus hijos se encargó personalmente de sus cuidados, como bañarlos, llevarlos al colegio y prepararles la comida. Sin embargo, admitió que ahora la dinámica cambió porque los menores ya no viven con él.

"Toda mi vida los bañé, los llevé al colegio, los buscaba del colegio, les elegía la comida; lamentablemente ahora no viven conmigo, la dinámica cambió un poco. Es lo único que te puedo decir", añadió.

Aunque hace algunas semanas se les veía compartiendo momentos en familia junto a sus hijos y Macarena Vélez, la relación entre Johana Cubillas y Juan Ichazo parece haber sufrido un deterioro considerable. Las recientes confrontaciones públicas revelan una tensión creciente