Johana Cubillas es captada en hotel con misterioso galán y niega romance: "No pasa nada, estoy soltera"

La influencer Johana Cubillas fue vista en horas de la noche ingresando a un hotel en Miraflores junto a un hombre que no quiso revelar como su pareja, lo que ha generado especulaciones sobre su vida sentimental. Las cámaras del programa 'Amor y Fuego' captaron momentos de esta salida que, sin duda, despertaron la curiosidad de sus seguidores y del público en general.

Las imágenes difundidas por el programa de espectáculos muestran a Johana Cubillas abrazada del cuello del hombre que la acompañaba, mientras él la sujetaba de la cintura. Ambos se dirigieron caminando al hospedaje, donde ingresaron pasada la medianoche.

El joven hizo la fila en recepción y firmó los documentos para obtener la llave, mientras la influencer esperaba sentada revisando su celular. Casi dos horas después, la pareja abandonó el hotel. Al ser abordada por las cámaras al salir del establecimiento, Johana evitó confirmar una relación sentimental con su acompañante y aseguró que solo son amigos.

"No es mi novio. Me sentía mal, yo vivo acá a la vuelta. Qué pesados. [¿Has ido a descansar con tu nueva pareja?] Sí, porque me sentía mal", comentó. Luego, enfatizó que no mantiene un vínculo romántico con el hombre: "No es mi pareja. Tampoco es mi amigo cariñoso, es mi amigo y punto", agregó.