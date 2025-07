Johana Cubillas descarta retomar su relación con Juan Ichazo: "Está feliz con Macarena Vélez"

Johana Cubillas sorprendió a sus seguidores al aceptar públicamente el romance de su exnovio, Juan Ichazo, con la influencer Macarena Vélez. La deportista parece no estar interesada en retomar la relación con el padre de sus hijos, y lo dejó claro en una reciente respuesta en redes sociales.

La hija del recordado 'Nene' Cubillas abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar más con sus seguidores, y una de las preguntas que recibió generó mucho interés, ya que estaba relacionada directamente con la nueva pareja de su exnovio.

"¿Volverías con Juan?", le preguntaron directamente. Johana no quiso pasar por alto el cuestionamiento y aseguró que no está interesada en retomar la relación sentimental con el padre de sus hijos. Afirmó que solo está dispuesta a mantener una relación de padres con él, por el bienestar de los pequeños.

Johana Cubillas descarta una reconciliación con Juan Ichazo

Recordemos que el cambio de actitud de Johana se dio hace unas semanas, ya que al inicio se oponía tajantemente a la relación entre Juan y Macarena, asegurando que la influencer era un mal ejemplo para sus hijos, debido a que se la pasaba de fiesta en fiesta. Las primeras imágenes de la pareja fueron captadas saliendo de una discoteca en el sur, donde él terminó cargándola, debido a que estaba en estado de ebriedad.

Juan Ichazo, actual pareja de Macarena Vélez, sorprendió en "América Hoy" al asegurar que no podría estar con una mujer que tenga hijos, aunque él mismo es papá. Esto generó risas, incomodidad y mucha polémica.

Todo ocurrió cuando estaban conversando sobre los inicios de su relación con Macarena. La ex chica reality contó que al principio fue complicado salir con él por el hecho de que tenía hijos, ya que para ella eso era una "red flag".

Ante esto, Ethel Pozo no se quedó callada y mencionó que sucede lo mismo con mujeres y hombres, que les cuesta aceptar una pareja con hijos. Su respuesta fue directa y sin filtros.

"No, yo me muero. Yo me muero. No, no podría. No podría, me muero", soltó Ichazo, causando la sorpresa de todos en el set. "Pero Maca sí pudo contigo", dijo Ethel. "Bueno...", mencionó Juan señalándose.