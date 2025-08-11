Milett Figueroa 'parchó' en vivo a Mario Hart tras inesperado comentario: "¿A ti te dan permiso?"

La modelo Milett Figueroa volvió a aparecer en la pantalla chica peruana tras varias semanas en el país y, como era de esperarse, captó la atención de los programas de espectáculos. En esta ocasión, la ex chica reality fue invitada a 'Mande Quién', donde protagonizó un divertido intercambio con Mario Hart que no pasó desapercibido para el público.

Milett Figueroa bromea con Mario Hart en pleno programa

Durante la más reciente edición del programa, Milett participó como jurado para seleccionar a las nuevas bailarinas del staff de la reconocida orquesta de cumbia Hermanos Yaipén. La modelo recordó con entusiasmo que hace varios años animó una de sus presentaciones en el norte del Perú, un momento que incluso fue recordado con un video en el set.

"Ustedes saben que me encanta la cumbia, me encanta bailar, es mi pasión y cómo no voy a venir a escoger a las bailarinas del staff", expresó con una sonrisa.

La conversación tomó un tono más jocoso cuando, después de ver el video, Mario Hart comentó sobre el vestido corto que Milett lucía en aquella presentación.

"¿Le dan permiso para usar esos vestidos así tan cortitos?", preguntó el piloto y conductor. Sin pensarlo dos veces, la popular Milechi respondió: "¿A ti te dan permiso para salir?", desatando carcajadas entre los presentes.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se preparan para casarse?

Durante una entrevista en el podcast 'Por no decirlo', conducido por su amigo y mánager Giancarlo Cossio e Israel Dreyfus, Milett compartió detalles de su vida personal. La modelo estuvo acompañada por Fiorella Alzamora, quien no pudo evitar comentar sobre el brillante anillo de diamantes que llevaba en la mano izquierda.

"¡Me está doliendo esa luz, Dios mío! Esto es precioso", exclamó Fiorella. Ante esto, Milett respondió con una sonrisa: "Son detalles de amor".

Al ser consultado sobre la posibilidad de una boda con Tinelli, quien actualmente se encuentra en Miami, Giancarlo Cossio prefirió no confirmar ni negar, pero dejó abierta la posibilidad con una broma en una reciente entrevista con Trome.

"No puedo decir nada porque me mata, pero lo que se vio, es... (Si hay boda, ¿estarás de invitado?). Soy uno de sus mejores amigos, obvio. Si fuese así, estaría en primera fila", comentó.

Con su regreso a Perú, Milett Figueroa ha vuelto a convertirse en una de las personalidades más comentadas de la farándula. Sus bromas en televisión y las pistas sobre un futuro enlace con Marcelo Tinelli mantienen a sus seguidores a la expectativa, reforzando su lugar como una de las figuras más mediáticas del momento.