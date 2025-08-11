¿Qué pasó? Milett Figueroa evita cámaras y se corre de entrevista: "Me tengo que ir, mi amiga está mal"

Milett Figueroa sorprendió por la forma que reaccionó al encontrarse con las cámaras de un conocido programa de televisión. Su salida apresurada y las pocas palabras que dio antes de retirarse dejaron a más de uno con la duda de qué pasó realmente.

Milett Figueroa esquiva cámaras y se va sin dar entrevista

Milett Figueroa volvió a ser tendencia, y no precisamente por su trabajo, sino por la forma en que reaccionó cuando las cámaras de "América Hoy", programa en el que trabajó como conductora, intentaron entrevistarla.

La modelo estaba participando en un podcast cuando se enteró que el reportero del programa estaba esperándola. Al parecer, la noticia no le cayó nada bien.

Todo quedó registrado. En pleno set, alguien le dijo a Milett que afuera estaba la prensa de "América Hoy". Ella, con cara de sorpresa, dijo: "¿Ah?... Me tengo que ir te juro... No, pero yo me tengo que ir volando".

De inmediato, tomó su celular, escribió algo rápido, algo desencajada por la situación. Pero tampoco dijo mucho.

"Son de América Hoy", comentó una persona en el lugar. Al escucharlo, Milett giró, pero para darles la espalda a las cámaras. Israel Dreyfus, que estaba en el podcast, preguntó: "¿De parte de la señora Janet, verdad?". La producción confirmó que sí, pero Milett guardó silencio y continuó de espaldas.

Milett comenzó a caminar hacia la salida, sin detenerse para conversar. Sin embargo, sí dio una breve declaración.

La reportera insistió mientreas Milett caminaba: "Milett, algo chiquito". Incluso, alguien del equipo de seguridad pidió: "por favor". Fue ahí cuando Milett dio su explicación: "Me quiero quedar haciendo la nota pero me tengo que ir porque mi amiga está mal".

La actriz se mostró apurada y no detuvo su paso hasta llegar a su automóvil. Donde otros medios de prensa quisieron una declaración, pero Milett no quiso darla.

Mensaje para "América Hoy"

A pesar de que no quiso dar entrevista, Milett aclaró que no tenía problemas con el programa "América Hoy".

Cuando le preguntaron: "Milett, ¿todo bien con nosotros?", ella respondió: "Todo muy bien. Mando un beso a Janet, Ethel, Vale, Edson, Armando, a todos". Acto seguido, se subió a su carro, cerró la puerta y dijo un breve: "Gracias".

Reacciones en el programa. En el set de "América Hoy", las conductoras no ocultaron su asombro por la actitud de Milett. Según contaron, no entendían por qué evitó a la prensa del programa, ya que en otras ocasiones sí había conversado con ellos.

Mientras tanto, en redes sociales las opiniones estuvieron divididas. Algunos apoyaron a Milett, diciendo que fue educada pese a que no contestó. Otros, en cambio, criticaron a "América Hoy" diciendo que era lógico que no les hable por las cosas que dicen en el programa.

Más allá de las justificaciones, la escena dejó un momento incómodo y un interrogante: ¿fue solo un apuro real o Milett Figueroa quiso evitar preguntas incómodas? Lo cierto es que, como suele pasar en la farándula, este tipo de reacciones siempre generan debate y dejan a todos hablando del tema.