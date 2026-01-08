Karen Dejo sorprende al aparecer en clínica y revelar que se sometió a una operación: "Tenía un poquito de miedo"

Karen Dejo volvió a llamar la atención de sus seguidores al reaparecer desde una clínica y revelar que fue sometida a una intervención quirúrgica. La chica reality sorprendió al compartir imágenes en proceso de recuperación y, lejos de alarmar, explicó lo ocurrido con naturalidad y un tono optimista.

Karen Dejo revela detalles de su operación y tranquiliza a sus seguidores

Mediante sus historias de Instagram, Karen Dejo compartió un video desde la clínica pocas horas después de la intervención. En las imágenes se le vio relajada y sonriente, asegurando que la anestesia ya había pasado y que se encontraba lista para volver a casa. La influencer explicó que ingresó al centro médico desde muy temprano y que la operación se realizó sin contratiempos.

"Les cuento que a las 7 de la mañana estuve aquí en la clínica, me operaron alrededor de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Ya se me fue la anestesia y ya estoy lista para cambiarme e irme a mi casa. Me van a dar las indicaciones", expresó ante la cámara.

Si bien no detalló el tipo exacto de intervención, Karen etiquetó en su publicación al reconocido cirujano plástico estético Luis Barnechea, lo que dio pistas sobre la naturaleza del procedimiento. Además, adelantó que se ausentará de redes sociales durante algunos días para enfocarse en su recuperación y cumplir con los cuidados médicos correspondientes.

"Me voy a desconectar un par de días porque mañana me voy a hacer un tratamiento también, pero estoy contentísima. La verdad tenía un poquito de miedo que es natural porque iba a entrar a una operación, pero estoy contenta con los resultados", agregó, resaltando que el temor previo fue parte del proceso, aunque hoy se siente tranquila y satisfecha.

El bulto en el cuello que encendió las alertas médicas

Días antes de su intervención, Karen Dejo ya había generado preocupación entre sus seguidores al revelar que le apareció un bulto en el cuello. Ante esta situación, la influencer decidió acudir al médico y realizarse una serie de exámenes para descartar cualquier complicación. Luego, utilizó sus redes sociales para explicar el diagnóstico que recibió.

"Felizmente, no es nada grave el bultito que tengo acá en el cuello. Es producto de un gran esfuerzo físico que mi cuerpo no está preparado para hacerlo. No sé en qué momento en Esto es Guerra me ha pasado eso. Resulta que se han inflamado todos los músculos y la vena que va por acá está inflamada también. Así que en cuestión de días con algunas pastillas eso va a ir bajando, pero qué susto", relató.

Karen también aclaró que el mismo médico que la operó fue quien le recomendó realizarse un chequeo previo antes de someterse al cambio de implantes mamarios. Según contó, el especialista fue enfático en la importancia de la prevención.

"El miércoles me opero el cambio de implante mamario y este bulto no es usual, por eso el doctor Luis Barnechea me dijo: 'Karen, la vida puede cambiar en un segundo, por prevención es que te hagas unos análisis y con los resultados te puedo operar'", recordó la influencer.

Con esta experiencia, Karen Dejo mostró una faceta honesta y transparente al afrontar la cirugía con responsabilidad y sin dramatismos. La influencer aseguró que se encuentra bien, enfocada en su recuperación, agradeció el apoyo de sus seguidores y resaltó la importancia del cuidado de la salud.