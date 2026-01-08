Pamela López estalla contra usuaria que aseguró que sus hijos tienen redes: "Mi crianza no es así"

Pamela López volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital tras una serie de publicaciones que no pasaron desapercibidas. La influencer trujillana mostró que disfruta de unos días de descanso junto a sus hijos en una vivienda con piscina, pero respondió de forma contundente a una usuaria que la cuestionó por la presencia de los menores en redes sociales.

Pamela López responde a críticas y aclara la crianza de sus hijos

Durante una transmisión en vivo, Pamela López no ocultó su incomodidad frente al comentario de una cibernauta que aseguró que sus hijos sí utilizan redes sociales. Visiblemente molesta, la influencer decidió aclarar el tema y marcar distancia de ese tipo de afirmaciones, dejando en claro su postura sobre el uso de celulares y plataformas digitales en la crianza de sus pequeños.

"Te estás confundiendo, la pinocha está en otro lado. Mis hijos no tienen redes sociales, ¿es tan difícil entenderlo? Claro, como tú y muchas mamás acostumbran a sus hijos que para que no los fastidie le ponen el celular... discúlpenme, yo no estoy de acuerdo. Mi caso no es así, mi crianza no es así", afirmó durante el en vivo.

En esa misma línea, Pamela López explicó que sus hijos no permanecen conectados a dispositivos móviles, ni siquiera a los celulares que en su momento les obsequió su padre, Christian Cueva. Según detalló, ella tomó la decisión de restringir el uso de estos equipos desde hace aproximadamente un año, priorizando una dinámica familiar distinta.

"Tienen obviamente los celulares que les compró el papá en su momento, pero hace un año no les he entregado el celular. Les prometí dárselos en Navidad, se los di un momentito y se los he vuelto a pedir y cuando hay ciertos trends que quiero que hagan les muestro para que escuchen, pero son instantes, son momentos", sentenció.

Asimismo, la influencer precisó que los videos y tendencias que graba junto a sus hijos y su pareja, Paul Michael, se realizan bajo su supervisión directa, ya que es ella quien les muestra el contenido de manera puntual y controlada.

Pamela López cumple citación y acude a Medicina Legal

El 31 de diciembre de 2025, Pamela López evidenció que cumplía con lo dispuesto por la ley al compartir una imagen desde las instalaciones de Medicina Legal. A través de sus historias de Instagram, la influencer dejó en claro que no se trataba de una visita casual, sino de una diligencia vinculada a una evaluación psicológica, en el marco de un posible proceso legal que la involucra.

Junto a la fotografía, Pamela publicó un mensaje cargado de emociones, donde habló de cómo cierra el año y de lo que ha significado este proceso para ella y su familia. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

"Hoy 31 de Diciembre cierro el año con muchas emociones encontradas, con satisfacción personal, con orgullos de mis hijos y de las personas que amo y además cumpliendo con mi citación de acuerdo a ley... Creo en la justicia terrenal pero más en la justicia divina", escribió la influencer, siendo tomado esto último como presunta indirecta.

Además, Pamela adjuntó un documento legal que confirma la citación y detalla la diligencia realizada. En el texto se precisa el lugar y la hora en que debía presentarse, así como el tipo de evaluación programada: psicológica.

"La evaluación psicológica de la denunciante/denunciado Maira Pamela López Solórzano se realizará el día 31 de diciembre del año 2025 a las 14:00 pm, por lo que tendrá que concurrir de forma presencial a las oficinas del Instituto de Medicina Legal, sito en Av. Antonio Raymondi 160, La Victoria", se observa en el documento.

Con estas acciones, Pamela López dejó en claro su postura tanto frente a la crianza de sus hijos como al proceso legal que atraviesa. Mientras disfruta de momentos familiares lejos de la rutina, la influencer no dudó en responder a las críticas y mostrar que cumple con las disposiciones de la ley, reforzando un mensaje de firmeza personal y protección hacia su entorno más cercano.