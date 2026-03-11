Ex pareja de Angye Zapata perdió la vida en un ataque armado en la puerta de condominio en el Callao

El asesinato de Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja Angye Zapata y padre de su hija, generó conmoción en el Callao. El crimen ocurrió la noche del 10 de marzo en Bellavista, cuando sicarios en motocicleta lo interceptaron y le dispararon en la entrada de un condominio. El caso se conoció en televisión cuando 'Magaly: TV La Firme' interrumpió su programa para informar sobre el ataque.

Ataque a balazos en Bellavista

Durante el programa, Magaly Medina explicó que el crimen ocurrió aproximadamente a las 8:10 de la noche en la cuadra 50 de la avenida Óscar R. Benavides, conocida anteriormente como avenida Colonial, en la urbanización San Joaquín, en el distrito chalaco de Bellavista.

Según el relato difundido en televisión, Jean Paul Guerrero Rebaza se encontraba fuera de un condominio hablando por teléfono cuando fue interceptado por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. Al notar la presencia de los atacantes, el hombre intentó huir para refugiarse dentro del recinto, pero los agresores le dispararon en repetidas ocasiones.

De acuerdo con la información preliminar, en el lugar del ataque se encontraron alrededor de 14 casquillos de bala, lo que evidenciaría la violencia con la que se produjo el atentado. Tras los disparos, personal de Serenazgo del distrito de Bellavista llegó rápidamente a la escena.

Los agentes municipales comprobaron que la víctima aún presentaba signos vitales y decidieron trasladarla de inmediato al Hospital Alberto Leonardo Barton Thompson. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, Guerrero Rebaza no logró sobrevivir a las heridas provocadas por los impactos de bala.

Magaly Medina recuerda el perfil de la víctima

Durante el programa Magaly TV La Firme, Magaly Medina también se refirió al perfil de Jean Paul Guerrero Rebaza y a su vínculo con la bailarina Angye Zapata. La conductora señaló que el hombre solía evitar la exposición mediática y prefería mantenerse alejado de cámaras o apariciones públicas.

Según comentó la presentadora, Guerrero Rebaza tenía antecedentes policiales y en el pasado habría estado relacionado con diversas investigaciones de las autoridades, entre ellas presuntas acusaciones vinculadas al tráfico ilícito de drogas y a la tenencia ilegal de armas.

Asimismo, Medina recordó un episodio ocurrido el año pasado durante una transmisión en vivo del streamer Diealis en la plataforma Kick. En ese momento participaba la bailarina Angye Zapata mientras cenaban en un restaurante de Miraflores. La llegada inesperada de Jean Paul Guerrero Rebaza generó tensión y provocó que el streaming se interrumpiera momentáneamente.

"No se por que nunca quería salir en cámara siempre como se escondía un poco y se acuerdan que ella una vez salió a cenar con Diealis y se apareció este tipo y miren la cara de susto parece que no le hizo mucha gracia al padre de la hija de Angye Zapata", comentó la conductora durante el programa.

El asesinato de Jean Paul Guerrero Rebaza en Bellavista vuelve a evidenciar la violencia armada y los ataques de sicarios en el Callao. Mientras las autoridades investigan el crimen y buscan identificar a los responsables, el caso también generó repercusiones mediáticas por su vínculo con la bailarina Angye Zapata.