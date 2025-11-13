Angye Zapata minimiza a Chechito y la relación que tuvieron por unos meses: "Me tiene sin cuidado"

Hace unos meses, Chechito y Angye Zapata anunciaban su relación amorosa con mucho entusiasmo, que estaban conociéndose. Al parecer, todo llegó a su fin de manera rápida y la bailarina minimizó por completo al cantante de chicha.
Angye Zapata minimiza a cantante
En una entrevista con 'Magaly TV: La Firme', Angye Zapata fue interrogada por uno de sus reporteros tras las recientes declaraciones de Chechito negando que se haya enamorado o haber tenido una relación estable con ella. Ante esto, la joven no duda en minimizar sus salidas y haber estado presente en su cumpleaños.
"¿Qué significo Chechito en tu vida?", le preguntan, y responde: "No tengo nada que opinar (¿Nada? para que vaya a tu cumpleaños, te cargue la torta, algo debió significar) La verdad es que fueron muchísimos invitados. Lo que puede decir cualquier persona sobre mí, me tiene sin cuidado. No me interesa ni siquiera opinar".
Es así como se revelaría que ambos no habrían quedado en buenos términos y al parecer, se distanciaron por varios motivos. Por ello, cuando el cantante minimizó que se haya enamorado o que haya sido una relación estable, ocasionó que la bailarina no quiera hablar del asunto, pero minimizando las salidas que tuvieron durante meses.
¿Qué dijo Chechito?
Durante una entrevista en 'Café con la Chévez', Chechito estuvo contando sobre su primera relación amorosa donde sí estuvo realmente enamorado y tenía una relación estable de dos años aproximadamente. Aunque todo acabó con aquella jovencita de su barrio, el cantante fue visto con Angye .
Al ser consultado sobre si la relación con Angye Zapata también se sentiría enamorado, pero revela que no sería así. Ya que las salidas con la bailarina son de apenas hace unos meses y no sería la misma historia.
Luego, el joven artista menciona que no tendría una relación formalmente con la joven debido a que no cuentan con tiempo de poder tener un noviazgo estable. Afirma que a veces salen a compartir, pero nada como su antigua relación.
"Yo no puedo llamarle a algo de pocos meses, amor. Creo que tiene que pasar mucho más tiempo", expresó el joven artista al medio.
De esta manera, Chechito afirma no haberse enamorado como en su primera relación amorosa con la joven de su barrio. Así mismo, Angye Zapata no le habría gustado ser comparada y también, minimizó las salidas que tuvo con el cantante de chicha por algunos meses.