¡Viven su romance! Hugo García e Isabella Ladera encienden las redes con sesión de fotos

Isabella Ladera y Hugo García atraviesan un gran momento en su relación, incluso a kilómetros de distancia. La pareja estuvo en medio de rumores de distanciamiento, pero la venezolana aclara todo tras compartir fotografías de ambos juntos.

Sexy sesión de fotos

Hace unas horas, Isabella Ladera realizó la publicación de varias fotografías de una sexy sesión que hizo y sorprendió al aparecer con el peruano Hugo García. Desde hace tiempo se habría confirmado de su relación amorosa al dedicarse bellas palabras, pero se creyó de un distanciamiento cuando al modelo se le vio conversando con la ex de Beéle.

Aunque la influencer no se pronunció nada la respecto, se creía que no estarían muy bien las cosas. Ahora, ambos comparten fotografías de ambos juntos dejando en claro que su relación está más fuerte que nunca.

Es así como primero se ve a Isabella Ladera luciendo muy sexy en las fotografías y después, se le ve junto a Hugo García abrazados. Esto encendió por completo las redes sociales, emocionando a todos sus seguidores que apoyan su noviazgo.

Hugo García e Isabella Ladera de paseo

Eso no fue lo único que compartieron, el peruano también compartió algunas fotografías que realizó con Isabella Ladera y un grupo de amigos. Aunque en su primera foto se puede ver a la pareja abrazados luciéndose muy felices, además de algunos videos donde se los ve divirtiéndose.

"Un viaje que se quedará para siempre", publicó el joven modelo García.

¿Hubo alejamiento?

Hugo García tuvo que salir a desmentir rumores sobre un supuesto coqueteo con Camila Rodríguez, conocida como Cara y ex del cantante Beéle, en un evento de la Fórmula 1 en México. Durante la situación, el venezolano Oswaldo Villalobos dejó entrever que Isabella habría enviado a Hugo a hablar con Cara, lo que motivó que el influencer se pronunciara.

Aunque Isabella nunca se pronunció sobre lo sucedido, parece que mantenía la confianza hacia el modelo peruano. Finalmente, se reveló que Hugo solo trataba de defender a su actual enamorada y tratar de que ambas limen asperezas solamente, pero el público malinterpretó todo.

De esta manera, Hugo García ha demostrado ser una persona totalmente fiel y enamorada de Isabella Ladera. Al parecer, la pareja viene pasando por su mejor momento e incluso, han realizado una sesión de fotos que encendieron las redes sociales de la influencer. Además, los enamorados también realizaron un paseo juntos donde se lucen felices.