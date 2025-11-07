¡Orgullo peruano! Ciro Hurtado es nominado a los Grammy 2026 con "Cantando en el Camino"

¡El Perú vuelve a estar en los ojos del mundo! El talentoso guitarrista y compositor Ciro Hurtado fue nominado a los Premios Grammy 2026 por su tema "Cantando en el Camino", en la categoría Mejor Interpretación de Música Global. El anuncio fue hecho por la Academia de la Grabación, generando orgullo entre los fanáticos de la música nacional.

Ciro Hurtado nominado a los Grammy 2026

El guitarrista y compositor Ciro Hurtado fue nominado a los Premios Grammy 2026 en la categoría Mejor Interpretación de Música Global. Su tema "Cantando en el Camino" combina lo mejor de la raíz andina con sonidos contemporáneos.

La lista de nominados incluye a grandes estrellas como Bad Bunny, Lady Gaga, Billie Eilish y Rosé, pero entre tantos nombres internacionales, el del peruano destacó con fuerza, demostrando que el talento local puede brillar en los escenarios más grandes del planeta.

En su categoría, Ciro competirá con canciones como "EoO" de Bad Bunny, "Jerusalema" de Angélique Kidjo y "Inmigrante y qué?" de Yeisy Rojas. El artista peruano celebró su nominación por redes sociales.

"Hoy es mi cumpleaños. Acabo de despertar con el teléfono sonando como loco. Recibí la noticia, el mejor regalo de cumpleaños: mi sencillo "Cantando en el Camino" ha sido nominado a un Grammy en la categoría de Best Global Music Performance. No lo puedo creer. Uno escucha eso todo el tiempo, pero miren los artistas con los que estoy nominado. Tengo que recuperar el aliento", se lee.

¿Quién es Ciro Hurtado?

Ciro Hurtado es considerado uno de los guitarristas peruanos más importantes de las últimas décadas. Su carrera empezó en Lima en los años 70, cuando tocaba en festivales escolares y eventos locales. Con el tiempo, su talento lo llevó a estudiar en el Guitar Institute of Technology de Estados Unidos, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística.

Gracias a su estilo único, logró fusionar el sonido tradicional andino con influencias del rock y del jazz, creando una propuesta original que conquistó públicos dentro y fuera del Perú. A lo largo de su carrera, Ciro ha tocado en importantes escenarios internacionales como el Festival de Jazz de Montreux (Suiza), el Festival Folk de Vancouver (Canadá) y el Kennedy Center (EE. UU.).

Lista de principales nominados al Grammy 2026

Grabación del año:

'DtMF' - Bad Bunny.

'Manchild' - Sabrina Carpenter.

'Anxiety' - Doechii.

'Wildflower' - Billie Eilish.

'Abracadabra' - Lady Gaga.

'Luther' - Kendrick Lamar con SZA.

'The Subway' - Chappell Roan.

'APT.' - Rosé, Bruno Mars.

Canción del año:

'Abracadabra' - compositores Lady Gaga, Henry Walter & Andrew Watt (Lady Gaga).

'Anxiety' - compositores Jaylah Hickmon (Doechii).

'APT.' - compositores Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas & Henry Walter (Rosé, Bruno Mars).

'DtMF' - compositores Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry & Roberto José Rosado Torres (Bad Bunny).

'Golden (De'KPop Demon Hunters')' - compositores EJAE & Mark Sonnenblick (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami).

'Luther' - compositores Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington (Kendrick Lamar con SZA).

'Manchild' - compositores Amy Allen, Jack Antonoff & Sabrina Carpenter (Sabrina Carpenter).

'Wildflower' - compositores Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell (Billie Eilish).

Álbum del año:

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny.

'Swag' - Justin Bieber.

'Man's Best Friend' - Sabrina Carpenter.

'Let God Sort Em Out' - Clipse, Pusha T & Malice.

'Mayhem' - Lady Gaga.

'GNX' - Kendrick Lamar.

'Mutt' - Leon Thomas.

'Chromakopia' - Tyler, the Creator.

Mejor nuevo artista:

Olivia Dean.

Katseye.

The Marias.

Addison Rae.

sombr.

Leon Thomas.

Alex Warren.

Lola Young.

Mejor álbum vocal de pop:

'Swag' - Justin Bieber.

'Man's Best Friend' - Sabrina Carpenter.

'Something Beautiful' - Miley Cyrus.

'Mayhem' - Lady Gaga.

'I've Tried Everything But Therapy (Part 2)' - Teddy Swims.

Mejor interpretación de pop individual:

'Daisies' — Justin Bieber.

'Manchild' — Sabrina Carpenter.

'Disease' — Lady Gaga.

'The Subway' — Chappell Roan.

'Messy' — Lola Young.

Mejor interpretación de pp en dúo o grupo:

'Defying Gravity' - Cynthia Erivo & Ariana Grande.

'Golden' (De 'KPop Demon Hunters') - HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami.

'Gabriela' - Katseye

'APT.' - Rosé, Bruno Mars.

'30 for 30′ - SZA With Kendrick Lamar.

Mejor álbum de música urbana:

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' — Bad Bunny.

'Mixteip' — J Balvin.

'FERXXO VOL X: Sagrado' — Feid.

'NAIKI' — Nicki Nicole.

'EUB DELUXE' — Trueno.

'SINFÓNICO (En Vivo)' — Yandel.

Mejor grabación de dance pop:

'Bluest Flame' - Selena Gomez & Benny Blanco.

'Abracadabra' — Lady Gaga.

'Midnight Sun' - Zara Larsson.

'Just Keep Watching' (De 'F1 The Movie').

'Illegal' - PinkPantheress.

Mejor álbum vocal de pop tradicional:

'Wintersongs' — Laila Biali.

'The Gift of Love' — Jennifer Hudson.

'Who Believes in Angels?' — Elton John & Brandi Carlile.

'Harlequin' — Lady Gaga.

'A Matter of Time' — Laufey.

'The Secret Of Life: Partners, Volume 2' — Barbra Streisand.

Mejor álbum de pop latino:

'Cosa Nuestra' - Rauw Alejandro.

'Bogotá (Deluxe)' - Andrés Cepeda.

'Tropicoqueta' - Karol G.

'Cancionera' - Natalia Lafourcade.

'¿Y ahora qué?' - Alejandro Sanz.

Mejor álbum de rock:

'Private Music' — Deftones.

'I Quit' — Haim.

'From Zero' — Linkin Park.

'Never Enough' — Turnstile.

'Idols' — Yungblud.

Mejor álbum de rap:

Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice.

Glorious - GloRilla.

God Does Like Ugly - JID.

GNX - Kendrick Lamar.

Chromakopia - Tyler, the Creator.

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

'MALA MÍA' — Fuerza Regida, Grupo Frontera.

'Y Lo Que Viene' — Grupo Frontera.

'Sin Rodeos' — Paola Jara.

'Palabra De To's (Seca)' — Carín León.

'Bobby Pulido & Friends. Una Tuya Y Una Mía - Por La Puerta Grande (En Vivo)' — Bobby Pulido.

Mejor álbum de jazz latino:

'La Fleur de Cayenne' — Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band.

'The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico' — Arturo O'Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa.

'Mundoagua' - Celebrating Carla Bley — Arturo O'Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra.

'A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole' — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

'Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard' — Miguel Zenón Quartet.

Mejor álbum de rock latino o alternativo:

'Genes Rebeldes' — Aterciopelados.

'ASTROPICAL' — Bomba Estéreo, Rawayana.

'PAPOTA' — CA7RIEL & Paco Amoroso.

'ALGORHYTHM' — Los Wizzards.

'Novela' — Fito Paez.

Mejor álbum de música latina tropical:

'Fotografías' — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta.

'Raíces' — Gloria Estefan.

'Clásicos 1.0' — Grupo Niche.

'Bingo' — Alain Pérez.

'Debut y Segunda Tanda, Vol. 2' — Gilberto Santa Rosa.

Mejor interpretación de música global:

'EoO' — Bad Bunny.

'Cantando en el Camino' — Ciro Hurtado.

'JERUSALEMA' — Angélique Kidjo.

'Inmigrante Y Que?' — Yeisy Rojas.

'Shrini's Dream (Live)' — Shakti.

'Daybreak' — Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar.

Mejor video musical:

'Young Lion' — Sade.

'Manchild' — Sabrina Carpenter.

'So Be It' — Clipse.

'Anxiety' — Doechii.

'Love' — OK Go.

Mejor portada de disco:

'Chromakopia' — Shaun Llewellyn & Luis 'Panch' Perez, art directors (Tyler, the Creator).

'The Crux' — William Wesley II, art director (Djo).

'Debí Tirar Más Fotos' — Benito Antonio Martinez Ocasio, art director (Bad Bunny).

'Glory' — Cody Critcheloe & Andrew J.S., art directors (Perfume Genius).

'Moisturizer' — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki & Rhian Teasdale, art directors (Wet Leg).

Puedes revisar los nominados en más categorías técnicas y clásicas en la página web de Recording Academy. Haciendo click a este enlance.

La nominación de Ciro Hurtado a los Grammy 2026 coloca nuevamente el nombre del Perú en una de las ceremonias más importantes de la música mundial, donde el artista competirá codo a codo con las figuras más influyentes del momento. Sin duda, una nominación que llena de orgullo al país y demuestra que nuestra música sigue cruzando fronteras. ¡Vamos con todo, Ciro!