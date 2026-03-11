RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Espectáculos

¡ROMPE SU SILENCIO!

Darinka Ramírez solicitó pensión de S/14 mil a Jefferson Farfán, revela su abogado: "Todo está sustentado"

El abogado Wilmer Arica, señaló que la pensión solicitada a Jefferson Farfán responde a los gastos de la menor y que el Poder Judicial ya habría fijado una asignación anticipada.

Abogado de Darinka Ramírez habla del pedido de S/14 mil a Jefferson Farfán.
Abogado de Darinka Ramírez habla del pedido de S/14 mil a Jefferson Farfán. (Composición: La Karibeña)
11/03/2026

La controversia entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez volvió a generar titulares tras conocerse que la joven habría solicitado una pensión de 14 mil soles para la hija que tiene con el exfutbolista. Ante las versiones difundidas en redes y medios, su abogado Wilmer Arica se pronunció para explicar cómo avanza el proceso legal y los montos que maneja la justicia.

Abogado explica cómo se fijó la pensión anticipada

"Nosotros hemos ingresado nuestra demanda de pensiones de alimentos ante el Juzgado de Paz Letrado hace 10 días. El día de hoy existe una resolución que aún no ha sido notificado donde han fijado una asignación anticipada de 7 mil soles", señaló el abogado.

Durante la entrevista, la conductora Tilsa Lozano consultó por qué Darinka Ramírez habría solicitado una pensión de 14 mil soles. Ante esta interrogante, el abogado explicó que el monto solicitado responde a la realidad económica de cada familia y a los gastos que demanda la crianza de la menor.

"Las realidades de cada familia son totalmente distintas hay pensión de alimentos de los mil soles hasta los 25 mil soles. Es en función a la realidad de cada familia. Los gastos de la menor son mayores a la pensión que estamos fijando de 14 mil soles y de los cuales mi patrocinada también se hace cargo", afirmó Arica.

Según explicó el especialista, los gastos vinculados a educación, salud, alimentación y otras necesidades forman parte de la evaluación que realiza el juzgado al momento de determinar una pensión alimenticia.

Intento de conciliación con Jefferson Farfán

En otro momento del programa, el abogado también reveló que antes de iniciar la demanda judicial se intentó resolver la situación mediante un proceso de conciliación. Sin embargo, según su versión, el exfutbolista no habría asistido a las citas programadas.

"Nosotros lo hemos invitado a conciliar el año pasado a finales de año una sola vez, las cuales en esta conciliación se fijaron dos fechas según la ley y ni una de las dos fechas asistió la otra parte", comentó el abogado.

Asimismo, el letrado indicó que los gastos específicos de la menor no pueden hacerse públicos, ya que forman parte de la documentación presentada ante el juzgado. Sin embargo, aseguró que toda la información se encuentra sustentada dentro de la demanda.

"Los montos exactos no te los podría precisar pero lo que sí te puedo decir es que está acreditado en nuestra demanda y están los medios probatorios que muestran los gastos de la menor", explicó.

El caso entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán continúa en evaluación mientras el Poder Judicial analiza la demanda de pensión alimenticia. De manera preliminar, se habría fijado una asignación anticipada de 7 mil soles mientras se determina el monto final. Ambas partes esperan las notificaciones y los próximos pasos del proceso legal.

