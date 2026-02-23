Precio del DÓLAR HOY, lunes 23 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio del dólar en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable en el mercado cambiario, en un contexto económico marcado por cautela financiera y ajustes políticos recientes en el ámbito nacional. La divisa estadounidense se mantiene dentro de un rango moderado, sin variaciones bruscas que generen sobresaltos en consumidores, empresas o importadores.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio para este lunes 23 de febrero registra un precio de compra de 3.353 soles y un precio de venta de 3.360 soles, cifras que reflejan una ligera continuidad frente a los últimos días. Este comportamiento confirma la tendencia de estabilidad observada durante febrero.

Durante las últimas semanas, el dólar ha mostrado variaciones mínimas dentro de un rango bastante estrecho, lo que evidencia un mercado relativamente calmado. En comparación con días previos, la moneda extranjera no ha experimentado subidas abruptas ni caídas significativas, manteniéndose cerca de la zona de los 3.34 a 3.36 soles.

Precio del dólar del 1 al 23 de febrero. (SUNAT)

Incluso reportes económicos recientes señalan que la cotización del dólar ha abierto en niveles similares en fechas cercanas. Esto refuerza la percepción de estabilidad cambiaria en el país y confirma una tendencia sin variaciones bruscas.

Esta estabilidad también se explica por factores externos e internos. A nivel internacional, el dólar mantiene un desempeño moderado frente a monedas emergentes, mientras que en el plano local la demanda de divisas se ha mantenido controlada. Esto reduce la presión sobre el tipo de cambio y evita fluctuaciones bruscas.

En el contexto nacional, los recientes movimientos políticos, como los cambios en la conducción del Ejecutivo y la incertidumbre institucional, han sido seguidos con atención por el mercado. Sin embargo, hasta el momento, estos eventos no han generado un impacto directo fuerte en el tipo de cambio.

Especialistas indican que cuando el dólar se mantiene estable por varios días consecutivos, suele reflejar confianza relativa en la economía y equilibrio entre oferta y demanda de divisas. En este caso, las variaciones diarias han sido leves y dentro de márgenes normales para el mercado peruano.

Asimismo, el Banco Central de Reserva del Perú suele intervenir de manera técnica cuando detecta volatilidad excesiva. Esto contribuye a mantener la estabilidad cambiaria y evitar movimientos especulativos que puedan afectar el bolsillo de los ciudadanos.

Para los ciudadanos, este escenario representa cierta previsibilidad en gastos vinculados al dólar, como compras en el exterior, pagos en moneda extranjera o importaciones. También brinda un entorno más estable para empresas que manejan operaciones en divisas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 23 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el precio del dólar en el Perú sigue mostrando una tendencia estable y controlada pese al contexto político y económico. De mantenerse este comportamiento, se espera que la divisa continúe dentro de rangos moderados en los próximos días sin cambios bruscos.