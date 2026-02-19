Precio del DÓLAR HOY, jueves 19 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio en el Perú continúa mostrando una conducta estable en el mercado cambiario, sin sobresaltos bruscos en los últimos días. La divisa estadounidense se mantiene dentro de rangos moderados, reflejando una dinámica predecible que viene consolidándose desde finales de enero en el contexto económico nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar en Perú para el jueves 19 de febrero se ubica en S/ 3.345 para la compra y S/ 3.353 para la venta, manteniéndose dentro del mismo margen observado durante la última semana.

Este comportamiento no es aislado. En las jornadas recientes, el dólar ha oscilado en valores cercanos a los S/ 3.34 y S/ 3.35, con variaciones leves de apenas algunos céntimos, lo que confirma una tendencia de estabilidad sostenida en el corto plazo dentro del mercado peruano.

Si se analiza el panorama desde finales de enero, se aprecia que la cotización ha seguido una línea bastante ordenada. Tras ubicarse en niveles cercanos a los S/ 3.34 y S/ 3.35, la moneda extranjera ha evitado fluctuaciones pronunciadas, evidenciando un equilibrio entre la oferta y la demanda de divisas.

En los primeros días de febrero, el tipo de cambio mostró ligeros movimientos al alza y a la baja, pero siempre dentro de un rango estrecho. Esto indica que el sol peruano ha mantenido una posición relativamente sólida frente al dólar, sin presiones externas que generen cambios abruptos.

Precio del dólar del 1 al 19 de febrero. (SUNAT)

A nivel nacional, el contexto político reciente, marcado por la elección del nuevo presidente interino José María Balcázar, ha generado atención en la agenda pública. Sin embargo, hasta el momento, este escenario no ha impactado de manera directa en la volatilidad del tipo de cambio.

Los mercados cambiarios suelen reaccionar con cautela ante cambios políticos, pero en este caso se observa una respuesta contenida. La estabilidad macroeconómica y la continuidad de las operaciones económicas han contribuido a evitar sobresaltos en la cotización del dólar.

En el ámbito internacional, el dólar se mantiene firme por factores globales como las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y el comportamiento de la inflación mundial. Aun así, estos elementos no han provocado variaciones fuertes en el mercado peruano, que sigue mostrando resiliencia.

Incluso reportes recientes confirman que la cotización del dólar en días previos se mantuvo en niveles similares, alrededor de los S/ 3.344 en compra y S/ 3.348 en venta, lo que refuerza la tendencia de estabilidad registrada durante febrero.

Para ciudadanos, empresas y pequeños negocios, este escenario resulta favorable, ya que permite planificar pagos, importaciones o ahorros en dólares con mayor previsibilidad. La ausencia de picos inesperados reduce el riesgo cambiario en operaciones cotidianas.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 19 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar primero el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten en cuenta que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es importante consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú continúa moviéndose dentro de un rango estable y controlado. Mientras no surjan factores económicos o políticos de alto impacto, se espera que el tipo de cambio mantenga esta tendencia moderada en el corto plazo.