Precio del DÓLAR HOY, martes 17 de febrero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú continúa mostrando un comportamiento estable en la jornada del martes 17 de febrero. Esto sucede en un contexto donde la moneda extranjera se mantiene dentro de un rango moderado frente al sol peruano, sin variaciones bruscas en el mercado cambiario local durante las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en 3.344 para la compra y 3.356 para la venta en el mercado peruano, cifras que reflejan una ligera variación respecto a días anteriores, pero dentro de una tendencia estable.

Este desempeño se alinea con el comportamiento reciente de la divisa estadounidense, que ha venido fluctuando en márgenes reducidos desde fines de enero. En ese periodo, los valores han estado cerca de los 3.34 y 3.36 soles, lo que evidencia una estabilidad sostenida en el tipo de cambio.

Incluso, reportes económicos señalan que el dólar se ha negociado alrededor de los 3.35 soles en promedio durante febrero, con cambios mínimos entre jornadas. Esto confirma un escenario de estabilidad cambiaria en el país.

Si se observa la evolución desde finales de enero, se aprecia que el mercado cambiario ha mantenido una tendencia bastante moderada. Tras registrarse valores cercanos a 3.340 y 3.345 a finales de enero, el dólar pasó a ubicarse en torno a los 3.350 y 3.360 durante los primeros días de febrero.

Posteriormente, el tipo de cambio presentó leves ajustes hacia arriba y abajo, como ocurrió entre el 3 y el 6 de febrero, cuando la compra superó ligeramente los 3.35 y la venta se acercó a los 3.36 y 3.36 altos, sin que esto represente saltos significativos en el mercado.

Durante el fin de semana del 14, 15 y el lunes 16 de febrero, los valores volvieron a ubicarse en 3.348 para la compra y 3.358 para la venta, lo que refuerza la idea de una cotización estable y predecible en el corto plazo.

Precio del dólar del 1 al 17 de febrero. (SUNAT)

Este comportamiento responde, en parte, a un entorno económico local relativamente estable y a la ausencia de shocks externos fuertes que impacten directamente el tipo de cambio. Además, la demanda de dólares se ha mantenido equilibrada frente a la oferta en el sistema financiero.

Otro punto clave es que el sol peruano ha mostrado resistencia frente a la moneda estadounidense, evitando fluctuaciones pronunciadas y manteniéndose dentro de un rango estrecho. La tendencia se ha repetido en casi todas las jornadas recientes.

Para los ciudadanos y empresas, esta estabilidad resulta relevante. Permite planificar pagos, importaciones y ahorros en dólares sin enfrentar variaciones drásticas de un día a otro en el mercado cambiario.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este martes 17 de febrero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten presente que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el precio del dólar en Perú mantiene una tendencia estable y sin sobresaltos importantes. Todo indica que, en el corto plazo, la divisa seguirá moviéndose dentro de un rango moderado frente al sol.