Precio del DÓLAR HOY, sábado 17 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio del dólar en el Perú no ha tenido mayores sobresaltos y sigue manteniendo estabilidad para este sábado 17 de enero de 2026.

Precio del DÓLAR HOY sábado 17 de enero
17/01/2026

El mercado cambiario peruano continúa mostrando tranquilidad al cierre de la semana. El dólar mantiene un comportamiento estable, una tendencia que se viene sosteniendo desde finales de diciembre y que se ha consolidado a lo largo de la primera quincena de enero.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este sábado 17 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.354 soles para la compra y 3.363 soles para la venta, confirmando que el tipo de cambio se mantiene dentro de márgenes controlados.

En las últimas semanas, la moneda estadounidense ha registrado variaciones mínimas, con ajustes leves que no han marcado una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Tipo de cambio oficial
En los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario peruano. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este sábado 17 de enero de 2026 vas a comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Ten presente que el precio no es igual en todos lados y puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También es recomendable consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

En conclusión, el dólar en Perú mantiene una tendencia estable este sábado 17 de enero. La moneda estadounidense se consolita con previsibilidad y tranquilidad en el mercado cambiario.

