Paro de transportistas HOY 14 de enero: Caos vial, diálogo con el Ejecutivo y reclamos por inseguridad

Lima y Callao amanecieron este miércoles 14 de enero con serios problemas de movilidad debido al paro de transportistas convocado por gremios del sector. Cerca de 20 mil unidades han dejado de operar durante 24 horas como protesta frente al aumento de inseguridad, reflejada en más extorsiones, ataques armados y la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

Así se desarrolló el paro de transportistas HOY 14 DE ENERO

15:20

Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), indicó que el presidente les manifestó que las medidas entrarían en vigencia desde mañana. Sin embargo, advirtió que no basta solo con prohibir que dos personas circulen en una motocicleta, ya que el problema de fondo persiste.

Señaló la necesidad de una acción complementaria de los gobiernos distritales, a través de comités locales, así como un empadronamiento y manejo de data desde el MTC, y remarcó que las cifras y estadísticas demuestran que se requieren acciones más concretas que solo anuncios.

"(¿Mañana entran en vigencia las medidas?) Eso nos ha manifestado el presidente. No es solo sacar la norma para prohibir que dos personas circulen en una moto; igual sigue el problema. Se necesita la complementación de los gobiernos distritales y el empadronamiento desde el MTC. Más que palabras, ahí están las estadística", señaló Carrera a "Fe de Erratas" de ATV.

13:27

En Gamarra se observa menor afluencia de público durante la jornada. Además, se registra una caída en las ventas.

13:18

En el marco del paro de transportistas, el coordinador de Fiscalías, Jorge Chávez Cotrina, informó que el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, aprobó nuevos lineamientos contra el crimen organizado que permitirán recibir denuncias por extorsión, garantizando la reserva de identidad y domicilio mediante un código, en coordinación con la PNP.

"Las declaraciones se tomarán sin consignar el nombre del denunciante, solo el código asignado, y se iniciarán diligencias preliminares para desarticular a las bandas extorsivas. El fiscal de crimen organizado es el único que va a conocer su identidad, ni siquiera los fiscales adjuntos", señaló.

13:03

El triple choque, que dejó dos muertos y ocho heridos, ocurrió en la madrugada en Villa El Salvador (VES). A la 1 de la tarde, se mantiene un carril obstruido en ambos sentidos, norte y sur, debido a la labor de peritos que investigan el hecho. Además, la presencia de vehículos de carga pesada genera congestión vehicular en la zona.

12:19

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, pidió que se instale una mesa de trabajo de alto nivel para identificar a los responsables de las víctimas. Señaló que, hasta el momento, el paro continúa ante la falta de soluciones concretas.

En tanto, en la avenida Abancay se registra tránsito fluido. Aunque se había anunciado una movilización en los exteriores del Congreso, la circulación vehicular se mantiene con normalidad.

11:46

La situación en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, muestra un leve movimiento tras la reunión con el presidente José Jerí. Algunos transportistas decidieron retomar sus labores, entre ellos unidades de la empresa ETISA. Sin embargo, no hay mucha presencia de peatones y solo se observa la circulación de taxis y algunas combis.

#EnVivo



La situación en la avenida Abancay en el Cercado de Lima, ante el paro de transportistas



— Canal N (@canalN_) January 14, 2026

10:42

Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial y de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte en Perú, pidió que se cumpla la norma 32490, que plantea un trabajo interinstitucional y el apoyo de las Fuerzas Armadas ante la falta de efectivos policiales. Afirmó que los transportistas no levantarán el paro por respeto a su compromiso con los choferes.

"Nosotros no vamos a levantar el paro, tenemos una palabra empeñada con los conductores de nuestras empresas formales. Esperemos que esta situación mejore. No se va a levantar el paro, es 24 horas y se va a mantener", sentenció.

10:23

El presidente José Jerí se comunicó con la prensa y recalcó la necesidad de un plan articulado que ya funcionó en 2013, pero que se fue debilitando en los años posteriores. Respecto a los fallecidos, señaló que durante su gestión la situación ha ido mejorando, aunque reconoció que siempre se puede hacer más, ya que encontraron varias condiciones adversas.

Asimismo, reafirmó su compromiso con la mesa de diálogo con los transportistas y anunció acciones concretas: la emisión de dos decretos este jueves, que servirán como herramientas para la Policía y otros sectores, y una norma que se publicará el sábado para articular un trabajo conjunto del Estado en apoyo al sector transporte frente a las extorsiones.

10:08

Los transportistas dialogaron con el presidente José Jerí y expresaron su malestar, señalando que Martín Arriola no los representa y pidiendo que el diálogo incluya a las más de 20 organizaciones del sector. Un chofer denunció que ellos pagan los cupos, incluso haciendo "chancha", pidió apoyo para los huérfanos de conductores, alertó sobre ataques con granadas y afirmó que muchos están emigrando a España por la crisis.

En respuesta, Jerí afirmó que se establecerá diálogo con todos, recalcó que las medidas aplican para todos por igual, pidió no usar etiquetas ni hablar en nombre de otros, y dispuso que su equipo tome los datos de los conductores para futuras reuniones. Además, anunció que cada 15 o 20 días se informarán los avances como parte de la comunicación formal con el sector.

9:53

El presidente José Jerí dio por concluida su reunión con los dirigentes del transporte. Él estuvo acompañado del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, el ministro de Transportes, Aldo Prieto Barrera, y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola. Ahora el mandatario sostiene un encuentro con transportistas, es decir, con conductores de vehículos, y no con los dirigentes gremiales.

9:49

Casi al finalizar la reunión entre el presidente y los dirigentes de transportistas, se produjo un inesperado intercambio entre las autoridades y los dirigentes del sector. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, cuestionó la paralización y pidió que se levante la medida. Ante ello, Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao, respondió.

"¿Y ahora mismo qué hacemos? Hay gente que necesita transportarse... claro, que levanten el paro", dijo Arriola. "No decimos que no, pero déjenos coordinar", contestó Vargas, indicando que conversaría con los transportistas para evaluar si levantaban el paro en las próximas horas.

9:42

El presidente José Jerí, junto al ministro del Interior Vicente Tiburcio, anunció que el Ejecutivo impulsará un decreto supremo para endurecer las sanciones contra quienes incumplan la prohibición de que dos personas circulen en una misma motocicleta.

"Por primera vez, serán 50 puntos menos y habrá posibilidad de pronto pago; la segunda vez será el doble, sin pronto pago y con 70 puntos. Es decir, a la segunda infracción, si vas con dos personas en moto, te quedas sin brevete", explicó.

9:36

El presidente José Jerí afirmó que habrá días buenos y malos en la lucha contra la inseguridad, pero aseguró que la Policía redoblará esfuerzos con nuevas medidas y coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial. Además, anunció reuniones cada 15 días con los transportistas y pidió no subestimar a su equipo técnico y asesores, destacando el diálogo directo. Martín Ojeda, en respuesta, señaló que recibieron respuestas no concretas y burocráticas.

9:23

El presidente José Jerí dialoga con transportistas en Acho, donde Martín Ojeda pidió una reglamentación clara y Héctor Vargas, de la Coordinadora de Transporte de Lima y Callao, solicitó la creación de una unidad élite contra las extorsiones. Además, exigieron que continúe el estado de emergencia, el apoyo de las Fuerzas Armadas y que se mantenga la restricción de una sola persona por motocicleta.

#EnVivo



Presidente José Jerí dialoga con representantes de transportistas



— Canal N (@canalN_) January 14, 2026

9:08

El presidente llega a Acho, donde se registra un gran despliegue policial. El mandatario salió de Palacio de Gobierno, caminó junto a su ministro del Interior a lo largo de la avenida Abancay, cruzó el Puente de Acho y llegó a una carpa de seguridad distrital para reunirse con los dirigentes del sector transporte. Llama la atención el alto nivel de seguridad en la zona.

#EnVivo #PrimeraEdicion



El presidente José Jerí llegó a la plazuela de Acho para reunirse con los dirigentes de transporte



— América Noticias (@noticiAmerica) January 14, 2026

8:59

El presidente José Jerí se dirige en estos momentos hacia Acho, en el centro de Lima, para sostener una reunión con los dirigentes de los transportistas, en el marco del paro que se viene registrando por la inseguridad y las extorsiones al sector. Choferes y dirigentes del sector lo esperan en la zona, donde se observa un fuerte despliegue policial por el paro de transportistas.

8:47

En la Panamericana Norte se registra poca presencia de buses de transporte público debido al paro de transportistas, lo que ha complicado el traslado de los usuarios. En tanto, en la Panamericana Sur se reportó un accidente de tránsito que generó congestión vehicular.

#EnVivo



Poca presencia de buses de transporte público, tras el anuncio de la paralización del sector



— Canal N (@canalN_) January 14, 2026

8:45

En el distrito de Puente Piedra, pocas unidades de transporte público salieron a trabajar tras el anuncio del paro. Esta situación generó demoras y complicaciones para los usuarios desde tempranas horas del día.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En el distrito de Puente Piedra, pocas unidades de transporte público salieron a trabajar tras el anuncio del paro.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

— Exitosa Noticias (@exitosape) January 14, 2026

8:20

En el paradero de Pro, en Los Olivos, varios buses y coasters continúan circulando con normalidad. Sin embargo, la cantidad de unidades es menor a la de un día regular.

#EnVivo #PrimeraEdicion



En el paradero de Pro, en Los Olivos, varios buses y coasters están circulando con normalidad, aunque en menor cantidad que un día regular.



— América Noticias (@noticiAmerica) January 14, 2026

8:10

Los principales dirigentes de los gremios de transporte se reunieron en el Puente de Acho, en el centro de Lima, para evaluar el desarrollo del paro. Al lugar llegó una fuerte presencia policial ante la posible visita del presidente José Jeri. Desde la plazuela de Acho, Martín Ojeda confirmó que sostendrán una reunión con el mandatario.

#EnVivo #PrimeraEdicion

Desde la plazuela de Acho, Martín Ojeda, dirigente de transportistas, confirmó que se reunirán con el presidente.



— América Noticias (@noticiAmerica) January 14, 2026

8:05

Según informó Latina Noticias, la avenida Los Próceres registra pocos buses y escasos pasajeros. En tanto, decenas de usuarios quedaron varados en Puente Nuevo debido a la falta de unidades por el paro de transportistas.

8:00

La PNP informó en sus redes sociales que el comandante general, Óscar Manuel Arriola Delgado, supervisa el despliegue policial en puntos críticos de Lima por el paro de transportistas de este 14 de enero. La supervisión se realiza desde la estación Naranjal del Metropolitano, para garantizar el orden y la seguridad ciudadana.

#🚔 #Ahora | El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Manuel Arriola Delgado, supervisa de manera directa los servicios policiales desplegados en los puntos críticos de la capital, ante el paro de transportistas registrado hoy 14 de enero.

La supervisión se...

— Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 14, 2026

7:40

Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, destacó la magnitud de la medida y el respaldo del sector. Advirtió que la paralización refleja un problema estructural que viene afectando al transporte formal desde hace años.

"De acuerdo a la estimación de Transportes Unidos, uno de los convocantes, son alrededor de 320 empresas y cerca de 20,000 unidades que han dejado de trabajar. Lamentablemente, gran parte de los vehículos presentes es lo que combatimos día a día: informalidad, vehículos sin señales", señaló Ojeda a Latina Noticias.

7:34

Desde las primeras horas del día, miles de personas tuvieron dificultades para trasladarse a sus centros de trabajo, estudios o citas médicas. Paraderos llenos, largas caminatas y buses repletos marcaron la jornada en varios puntos de la capital, especialmente en zonas como Puente Nuevo y la Panamericana Sur.

Ante la situación, el Ministerio de Trabajo pidió comprensión a los empleadores y recomendó aplicar trabajo remoto. Además, anunció una tolerancia de hasta cuatro horas en el horario de ingreso para los trabajadores afectados por la falta de transporte.

Comunicado 📢

— Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (@MTPE_Peru) January 14, 2026

EsSalud también informó que los asegurados que no puedan llegar a sus citas médicas deberán solicitar la reprogramación inmediata. Destacaron que están tomando todas las medidas de contingencia necesarias para garantizar la atención a los asegurados en el contexto del paro de transportistas.

#GobiernoEnAcción | En el marco del paro de transporte público convocado por diversas empresas de transporte urbano, los asegurados que el miércoles 14 de enero no puedan acudir a sus citas médicas programadas en nuestros centros y hospitales de Lima Metropolitana y Callao,...

Por su parte, el Ministerio de Salud aseguró que la atención en hospitales y centros médicos se realizará con normalidad durante la jornada. Reafirmaron que las personas que no pueden asistir a sus citas podrán reprogramarlas.

🔴 COMUNICADO | El Ministerio de Salud informa lo siguiente:

Desde la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) se precisó que los servicios del Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima operan con normalidad. Señalaron que esta medida se realiza el objetivo de cubrir la alta demanda generada por el paro.

🚍💬 ¡Atención, usuarios!



— Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 14, 2026

Transportistas adelantan medida por violencia constante

La paralización del servicio, que inicialmente estaba prevista para el 15 de enero, fue adelantada tras nuevos hechos de violencia. En lo que va del año ya se han reportado ocho atentados contra unidades de transporte público, con un saldo de dos conductores fallecidos, situación que encendió las alarmas en el sector.

Los representantes del gremio aseguran que salir a trabajar se ha convertido en un riesgo diario. Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, explicó el motivo de la protesta y fue directo al señalar que "la medida responde al cansancio acumulado por la ausencia de acciones concretas", remarcando que los choferes trabajan bajo amenazas constantes.

Pese al paro, algunas empresas decidieron mantener sus recorridos con pocas unidades, lo que provocó buses llenos y momentos de tensión entre los pasajeros que intentaban subir a como dé lugar.

En conclusión, el paro de transportistas evidenció la grave inseguridad que afecta al sector y a millones de ciudadanos que dependen del servicio. Mientras los gremios exigen acciones reales contra las extorsiones, la población espera que esta protesta genere soluciones concretas para poder trabajar y movilizarse sin miedo en Lima y Callao.