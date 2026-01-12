Paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao: ¿Qué empresas acatarán la medida?

Atención usuarios de Lima y Callao. El transporte público se suspenderá este 14 de enero tras una decisión de emergencia adoptada por los principales gremios del sector. Aunque inicialmente la medida estaba prevista para el día jueves 15, dirigentes confirmaron el adelanto del paro en rechazo a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien vinculó a los transportistas con bandas criminales.

¿Por qué el paro será este 14 de enero?

Hasta hace pocos días, el sector transporte se encontraba dividido, con convocatorias de paro para los días 13 y 15 de enero. Sin embargo, todo cambio tras las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien sugirió que hay transportistas e integrantes de bandas criminales dentro del sector.

En una entrevista para Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana, confirmó que diversas facciones del gremio han decidido unificar fuerzas y convocar a un paro para este miércoles 14 de enero. Esta medida surge como una respuesta directa a la creciente ola de extorsiones y, especialmente, ante las recientes declaraciones del premier Ernesto Álvarez.

"El sector estaba dividido, pero tras las impertinentes declaraciones del Premier, nos hemos reunido de emergencia. Ahora todos participaremos en una sola fecha: el 14 de enero", afirmó O'Diana.

Asimismo, el dirigente describió que, según sus estimaciones, más del 90% del sector transporte en Lima y Callao paga cupos para poder trabajar. La inseguridad ha llegado a tal extremo que empresas como Vipusa han tenido que blindar sus unidades y algunos trabajadores portan chalecos antibalas o armas para defenderse.

"Pagamos impuestos para seguridad, pero terminamos asumiendo sobrecostos de blindaje porque el Estado no nos protege", sentenció.

Lista de empresas que suspenderán el servicio

Hasta el momento, empresas importantes que operan en los cuatro conos de la capital, como Santa Catalina, La 50, Vipusa y Huáscar, han ratificado que apagarán sus motores para exigir garantías frente a la ola de extorsiones y sicariato que desangra al gremio.

Finalmente, Manuel O'Diana hizo un llamado a los ciudadanos frente a las próximas elecciones. El dirigente criticó que una gran parte del actual Congreso busque la reelección tras haber impulsado leyes que, según él, favorecen al crimen organizado y protegen intereses políticos.

"El mejor castigo para estos políticos que han llevado al país a la desgracia es no votar por ninguno de ellos y permitir una nueva generación", concluyó.

De esta forma, el paro de transportistas quedó confirmado para este miércoles 14 de enero en Lima y Callao. La unidad de los gremios tras las declaraciones del Ejecutivo marcó un punto de inflexión en el conflicto, dejando en manos del Gobierno la responsabilidad de ofrecer soluciones concretas para frenar la ola de extorsiones que motiva esta medida.