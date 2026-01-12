RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

¡Nueva fecha!

Paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao: ¿Qué empresas acatarán la medida?

Gremios de transporte de Lima y Callao adelantan paro para este miércoles 14 de enero tras las polémicas declaraciones del premier Ernesto Álvarez.

Gremios de transporte anuncian paro para este miércoles 14 de enero en Lima y Callao.
Gremios de transporte anuncian paro para este miércoles 14 de enero en Lima y Callao. (Andina)
12/01/2026

Atención usuarios de Lima y Callao. El transporte público se suspenderá este 14 de enero tras una decisión de emergencia adoptada por los principales gremios del sector. Aunque inicialmente la medida estaba prevista para el día jueves 15, dirigentes confirmaron el adelanto del paro en rechazo a las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien vinculó a los transportistas con bandas criminales. 

¿Por qué el paro será este 14 de enero?

Hasta hace pocos días, el sector transporte se encontraba dividido, con convocatorias de paro para los días 13 y 15 de enero. Sin embargo, todo cambio tras las palabras del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, quien sugirió que hay transportistas e integrantes de bandas criminales dentro del sector.

En una entrevista para Exitosa, el presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, Manuel O'Diana, confirmó que diversas facciones del gremio han decidido unificar fuerzas y convocar a un paro para este miércoles 14 de enero. Esta medida surge como una respuesta directa a la creciente ola de extorsiones y, especialmente, ante las recientes declaraciones del premier Ernesto Álvarez.

"El sector estaba dividido, pero tras las impertinentes declaraciones del Premier, nos hemos reunido de emergencia. Ahora todos participaremos en una sola fecha: el 14 de enero", afirmó O'Diana.

Paro de transportistas el jueves 15 de enero en Lima y Callao: Todo lo que debes saber sobre la movilización
Lee también

Paro de transportistas el jueves 15 de enero en Lima y Callao: Todo lo que debes saber sobre la movilización

Asimismo, el dirigente describió que, según sus estimaciones, más del 90% del sector transporte en Lima y Callao paga cupos para poder trabajar. La inseguridad ha llegado a tal extremo que empresas como Vipusa han tenido que blindar sus unidades y algunos trabajadores portan chalecos antibalas o armas para defenderse.

"Pagamos impuestos para seguridad, pero terminamos asumiendo sobrecostos de blindaje porque el Estado no nos protege", sentenció.

Lista de empresas que suspenderán el servicio

Hasta el momento, empresas importantes que operan en los cuatro conos de la capital, como Santa Catalina, La 50, Vipusa y Huáscar, han ratificado que apagarán sus motores para exigir garantías frente a la ola de extorsiones y sicariato que desangra al gremio.

¿Habrá paro de transportistas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto es lo que se sabe
Lee también

¿Habrá paro de transportistas este miércoles 17 y jueves 18 de diciembre? Esto es lo que se sabe

Finalmente, Manuel O'Diana hizo un llamado a los ciudadanos frente a las próximas elecciones. El dirigente criticó que una gran parte del actual Congreso busque la reelección tras haber impulsado leyes que, según él, favorecen al crimen organizado y protegen intereses políticos.

"El mejor castigo para estos políticos que han llevado al país a la desgracia es no votar por ninguno de ellos y permitir una nueva generación", concluyó.

De esta forma, el paro de transportistas quedó confirmado para este miércoles 14 de enero en Lima y Callao. La unidad de los gremios tras las declaraciones del Ejecutivo marcó un punto de inflexión en el conflicto, dejando en manos del Gobierno la responsabilidad de ofrecer soluciones concretas para frenar la ola de extorsiones que motiva esta medida.

Temas relacionados 14 de enero ernesto álvarez inseguridad ciudadana Lima y Callao paro de transportistas

Siga leyendo

Lo Más leído

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Recordada actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' sorprende al mostrar su avanzado embarazo: ¿De quién se trata?

¿Cómo reaccionó Nicola Porcella a la pedida de mano de su ex Angie Arizaga?

La Uchulú sorprende al revelar que usa toallas higiénicas tras su operación de cambio de género

Karen Schwarz sorprendió al compartir una prueba de embarazo positiva: "Una linda sorpresa"

últimas noticias
Karibeña