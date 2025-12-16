Andy V confirmó su candidatura como diputado en las próximas Elecciones Generales 2026

El cantante Andrés Olano Castro, conocido en el ámbito artístico como Andy V, confirmó oficialmente su postulación al Congreso de la República para las Elecciones Generales 2026, integrando la lista del partido Perú Federal, donde ocupará el número 6. El anuncio ha generado una fuerte reacción en la opinión pública, tanto por su trayectoria en el mundo del espectáculo como por los cuestionamientos que han surgido en redes sociales.

En recientes declaraciones, el artista aseguró que su incursión en la política no responde a intereses personales ni al aprovechamiento de su popularidad, sino a un compromiso con el bienestar de la población. En ese sentido, Andy V sostuvo que su intención es representar a los ciudadanos desde una perspectiva cercana a la realidad social del país.

Andy V admite no tener formación política académica

Durante una entrevista con un medio local, el cantante reconoció que no cuenta con estudios universitarios ni formación académica en política. Sin embargo, defendió su preparación a partir de la experiencia adquirida a lo largo de su vida. Para el aspirante al Parlamento, la vocación de servicio y la voluntad política son factores clave para ejercer un cargo público.

"Solo basta ver a los últimos presidentes presos. No he tenido la oportunidad de asistir a la universidad, pero me siento preparado en la universidad de la vida, con una maestría en la universidad de la calle. Creo que la política es una cuestión de voluntades, y yo tengo mucha voluntad política de servir al pueblo, no de servirme de él", expresó Andy V.

Andy V recibió respaldo desde el sector MYPE

La candidatura del intérprete también recibió el respaldo de Reneé Cobeña, dirigente del Frente Nacional de Defensa de la Micro y Pequeña Empresa (Fredemype), quien reconoció que la postulación del artista podría generar críticas, pero destacó su cercanía con la población y su compromiso social.

Andy V quiere ingresar a la política peruana

"Andy quiere reivindicarse con su pueblo, quiere luchar por él. Eso es lo que siempre me ha dicho. Podrá tener muchas críticas, pero esta semana tuvo tres días consecutivos de conciertos en Gamarra con su grupo, Ángeles de Oro, y la acogida que recibió fue increíble", afirmó Cobeña.

Pese a los pronunciamientos a favor, el anuncio de la candidatura de Andy V al Congreso 2026 no fue bien recibido por todos. En redes sociales, numerosos internautas expresaron indignación y rechazo, recordando los escándalos mediáticos en los que el artista se ha visto involucrado a lo largo de su vida pública.

La postulación de Andy V se suma así a la lista de personajes del ámbito artístico que buscan dar el salto a la política, en un contexto marcado por la desconfianza ciudadana hacia la clase política tradicional. Mientras tanto, el artista asegura que continuará con su campaña y con su mensaje de cercanía con la población, de cara a las elecciones generales de 2026.