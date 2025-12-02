Precandidato presidencial Rafael Belaúnde sufre ataque armado a bordo de su auto en Cerro Azul

Un hecho que ha causado conmoción. El precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, sufrió un ataque armado la mañana del martes 2 de diciembre. El hecho sucedió mientras se encontraba dentro de su vehículo en la zona de Cerro Azul, al sur de Lima.

El precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa, del partido Libertad Popular, fue víctima de un ataque armado la mañana del martes 2 de diciembre. El incidente ocurrió cuando se encontraba en su vehículo en la zona de Cerro Azul, en Cañete.

Según las primeras versiones, sicarios dispararon directamente contra el auto en el que viajaba, dejando tres impactos en el asiento del conductor. Afortunadamente, el político resultó con heridas leves y pudo ser atendido rápidamente.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO | El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue atacado a balazos mientras se trasladaba en una camioneta por Cerro Azul.



— Exitosa Noticias (@exitosape) December 2, 2025

De acuerdo con la información de la Policía, el ataque ocurrió cuando Belaunde realizaba actividades personales, sin resguardo ni escolta. Todo apunta a que los atacantes planificaron el atentado y esperaron el momento preciso para actuar. El hecho fue confirmado por el excongresista Gino Costa, quien mostró su preocupación y pidió justicia.

"Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la presidencia y detener la violencia electoral YA!", escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Grave atentado contra la vida de Rafael Belaunde, candidato presidencial de Libertad Popular. Investigaciones deben dar con el móvil del crimen, y la justicia sancionar rápido y con firmeza a sus responsables. Le toca al gobierno dar las garantías a los postulantes a la... pic.twitter.com/MLp7yajEPX — Gino Costa (@CostaGino) December 2, 2025

Costa también pidió que las autoridades refuercen la seguridad de los candidatos presidenciales, ya que este atentado ocurre a solo meses de las elecciones generales del 2026. En declaraciones para Canal N, el excongresista mencionó que Belaúnde está ileso.

"La versión oficial la ha dado Pedro Cateriano, que va en la pancha presidencial de Rafael Belaúnde. Se encontraba en Cerro Azul, Cañete, tiene un negocio allá. Fue atacado a balazos, felizmente ha salido indemne (ileso). Pero fueron por él, claramente", señaló.

Se encuentra declarando a las autoridades

Después del ataque, Rafael Belaunde fue trasladado a la comisaría de Cerro Azul, donde brindó sus primeras declaraciones. Según fuentes cercanas, el exministro se encontraba en el lugar por motivos personales y no realizaba ninguna actividad vinculada a su precandidatura. Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúan investigando el caso.

"Rafael Belaúnde está con las autoridades de la zona, asentando la denuncia y pidiendo que estos se investiguen y que se den con los responsables para someterlos a la justicia", señaló Gino Acosta.

#EnVivo



Gino Costa, exministro del Interior: Da la impresión de que no fue un intento de robo de la camioneta de Rafael Belaunde sino un ataque directo



— Canal N (@canalN_) December 2, 2025

Hasta el momento, no se ha confirmado si el atentado tiene relación con su carrera política o si fue un hecho aislado. En relación a ello, Acosta señaló que no se se sabe si está relacionado a su campaña electoral, pero recalcó habría sido un intento de robo, sino un ataque directo.

"Es difícil saber si esta vinculado o no a la campaña electoral, porque lo que lo había llevado a Cañete fueron sus actividades empresariales. No se sabe el móvil y por qué fueron a matarlo. Diera la impresión que no fue un intento de robo, más bien un ataque directo a su persona. Todo esto tendrá que establecerse en investigación. Hago una invocación al ministro del Interior", expresó.

El atentado ha encendido las alarmas dentro del escenario político nacional. Mientras tanto, el político continúa recuperándose de las heridas y ha evitado dar más declaraciones públicas hasta tener más claridad sobre lo ocurrido.

Este ataque ocurre en un contexto donde la inseguridad y la violencia se han vuelto parte del día a día en el país. La ciudadanía espera una pronta respuesta de las autoridades y justicia para el caso, que ha puesto nuevamente sobre la mesa la falta de protección a las figuras políticas y candidatos en campaña.

En conclusión, el precandidato presidencial Rafael Belaúnde Llosa sufrió un ataque armado dentro de su auto mientras realizaba actividades personales en Cerro Azul. Aunque logró salir con vida y solo tuvo heridas leves, el hecho ha encendido las alarmas sobre la seguridad de los candidatos en plena etapa preelectoral.