Organizador acusa a Lucía de la Cruz de aún no devolver dinero y su hijo responde: "Está reclamando su cutra"

Lucía de la Cruz sigue en medio de una fuerte controversia, por el presunto depósito indebido de dinero relacionado con su participación en el Festival del Arte Negro de Cañete. Según se conoció, la organización del evento transfirió por error 8 mil soles a la cuenta del hijo de la cantante criolla, Christian Wong De la Cruz. Sin embargo, el monto no habría sido devuelto, lo que motivó a los organizadores a iniciar acciones legales.

Sigue la polémica por dinero depositado a Lucía de la Cruz

En declaraciones al programa "América Hoy", el empresario Ángel García Manzo explicó que, pese a los intentos de comunicación, no ha recibido respuesta por parte de la intérprete de música criolla. Aseguró que la comisión organizadora decidió proceder por la vía legal tras no obtener la devolución del dinero.

"Quienes hicieron la transferencia equivocada han procedido por la vía legal, creo que hicieron una denuncia penal. Ella cumplió con el show, pero la comisión equivocadamente hizo la transferencia a su hijo, ya que dentro del contrato figuraba su número. Hasta la fecha no ha cumplido y hay mucha gente perjudicada, por eso se está procediendo para recuperar ese dinero", manifestó el empresario.

Ante la polémica, Christian Wong, hijo de Lucía de la Cruz, se comunicó con el mismo programa para defender a su madre. Negó que existan denuncias o citaciones en su contra y afirmó que el dinero transferido le pertenecía por completo a la cantante. Además, acusó al empresario de querer obtener una comisión indebida.

"No tengo ninguna denuncia ni citación de la Municipalidad de Cañete ni de la Comisión. Lo que me he enterado es que la plata le correspondía toda a Lucía, y esos 8 mil soles eran su comisión por llevarla al evento. La Municipalidad depositó lo que era de mi madre, y él estaba en medio del contrato. Esto, como decimos en el Perú, es su 'cutra'. Está reclamando su cutra", explicó Wong, defendiendo la posición de su madre.

Hijo de Lucía conflicto familiar con la artista

Durante la entrevista, Christian también fue consultado sobre su relación con su madre, luego de que circularan versiones que indicaban un supuesto distanciamiento. El hijo de la cantante negó los rumores y aseguró que mantiene una buena comunicación con ella.

"Con referencia a si estuve bloqueado, no lo sé. De repente, uno de rabia puede hacerlo un rato, pero no me he dado cuenta si estuve bloqueado o no. Yo hablo con ella y no tengo problemas con nadie. Estoy tan lejos que esto no influye en ningún tema familiar", afirmó.

La situación entre Lucía de la Cruz y los organizadores del Festival del Arte Negro continúa generando controversia. Mientras el empresario afirma que procederá legalmente para recuperar el dinero, su hijo insiste en que no existe delito alguno y que todo el monto depositado pertenecía a la artista.