Hijo de Lucía de la Cruz le responde a su madre tras emotiva entrevista: "Nunca me bloqueó, ni me mantiene"

La reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz volvió a emocionar a sus seguidores tras aparecer en televisión y quebrarse al recordar momentos difíciles de su vida familiar. La intérprete, ícono de la música peruana, se sinceró sobre los errores cometidos y dedicó sentidas palabras a sus hijos, lo que generó diversas reacciones, incluso la de su hijo Christian de la Cruz.

Christian de la Cruz responde a su madre

En declaraciones difundidas por Trome, Christian de la Cruz se mostró sorprendido por las lágrimas de su madre durante su paso por el programa "Esta Noche", conducido por la Chola Chabuca. El también cantante aclaró que mantiene comunicación con ella y negó los rumores sobre una supuesta mala relación o dependencia económica.

"No voy a juzgarla, pero tengo derecho a decir mi verdad. Con mi madre me comunico siempre, nunca me bloqueó. Muchos creen que mi mamá me mantiene y es falso", afirmó el artista, quien radica actualmente en Estados Unidos.

Sus palabras surgen en medio de la controversia que los enfrentó meses atrás, cuando trascendió que Lucía habría recibido un pago de 8 mil soles que supuestamente fue utilizado por su hijo. Aunque ambos intentaron aclarar la situación, el tema generó distanciamiento temporal y diversas especulaciones en redes sociales.

Christian aseguró que, pese a los conflictos, su cariño por su madre sigue intacto y que desea mantener una relación basada en el respeto mutuo.

"Somos familia y eso no va a cambiar. Más allá de las diferencias, lo importante es seguir adelante", comentó.

Lucía de la Cruz rompe en llanto y admite su "grave error"

Durante su participación en "Esta Noche", Lucía de la Cruz no pudo contener las lágrimas al recordar pasajes de su vida personal y profesional. Visiblemente emocionada, la artista reconoció que su fortaleza exterior contrasta con una gran sensibilidad que siempre la ha acompañado.

"Soy muy sensible, soy muy fuerte, el mundo me enseñó a ser fría", dijo la cantante entre lágrimas. Luego agregó: "Mis sentimientos son uno solo y el corazón no se puede cambiar ni romper".

Lucía también reflexionó sobre los errores que ha cometido a lo largo de su vida, destacando uno en particular que la marcó profundamente.

"El mundo está hecho por seres humanos, con errores, como yo, como tú, como el mundo entero. Y yo tengo un grave error: amar mucho al público, al mundo, e idolatrar a mis hijos", expresó conmovida.

Cabe recordar que en septiembre, la intérprete se pronunció por primera vez sobre su hijo Christian Wong tras la polémica por la mencionada deuda. En ese momento, señaló que prefería no entrar en conflictos y que había decidido bloquearlo "para evitar más problemas".

"Prefiero no hablar de Christian, no sé por qué dice esas cosas. Me da mucha pena todo esto, pero seguiré pendiente de mis nietos", comentó entonces.

Pese a los desencuentros, tanto Lucía como Christian han mostrado su deseo de mantener la unión familiar y dejar atrás las polémicas. La artista, símbolo del criollismo peruano, continúa enfocada en su carrera musical y en los conciertos que viene realizando en distintas regiones del país.