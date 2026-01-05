Melissa Klug deja atrás polémicas con Jefferson Farfán y Jesús Barco: "Hoy elijo vivir en paz"

Melissa Klug decidió empezar el 2026 con un mensaje claro y directo: tranquilidad, familia y bienestar emocional para sus hijos. A través de sus redes sociales, la popular "Blanca de Chucuito" se refirió a los problemas legales que mantiene con Jefferson Farfán y también habló de su presente personal tras el fin de su relación con Jesús Barco.

Melissa Klug deja atrás conflictos legales con Jefferson Farfán

La empresaria chalaca Melissa Klug decidió empezar el 2026 con un mensaje claro: tranquilidad, familia y bienestar emocional para sus hijos. A través de sus redes sociales, la llamada "Blanca de Chucuito" habló sobre los temas legales que mantiene con Jefferson Farfán.

Melissa dejó en claro que, pese a las diferencias que existen entre adultos, sus hijos siempre han estado por encima de cualquier conflicto. Para ella, lo más importante es que los menores crezcan tranquilos y mantengan un vínculo sano con su padre, sin verse afectados por temas judiciales.

"Los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos. Ellos tienen derecho a compartir, disfrutar y crear momentos con su padre, ya que muchos años no estuvo presente por temas laborales", señaló la empresaria, recibiendo el respaldo de muchos seguidores.

La chalaca remarcó que nunca ha buscado limitar la relación entre Jefferson Farfán y sus hijos. Por el contrario, aseguró que siempre ha respetado ese vínculo, siempre pensando en la estabilidad emocional de los pequeños.

Melissa Klug deja de lado problemas legales con Farfán por sus hijos. (Instagram)

"Tal como lo hacen otros niños, sin verse afectados por situaciones que no les corresponden", agregó, dejando en claro que su postura siempre ha sido proteger a sus hijos y no involucrarlos en conflictos que no les pertenecen.

En otro mensaje, Melissa Klug aclaró que el problema judicial no involucra a sus hijos, sino que es un tema entre adultos. Dejó en claro que el conflicto no afecta la crianza ni el amor que busca darles a sus pequeños.

"Mi prioridad siempre será proteger su infancia, su crecimiento, su estabilidad y su derecho a mantener un vínculo sano con su padre. El conflicto lo tiene él y su abogado conmigo", expresó con firmeza.

Estas declaraciones se dieron luego de que en redes sociales se comentara sobre imágenes de Farfán compartiendo tiempo con uno de sus hijos. Frente a ello, Melissa fue clara en apoyar esos momentos, siempre que se respete el bienestar de los menores.

Su presente tras Jesús Barco

La empresaria también se refirió a su situación sentimental, luego de que en el 2025 se conociera el fin de su relación con Jesús Barco. Aunque han surgido rumores de una posible reconciliación, Melissa prefirió hablar de cómo se siente hoy.

"Soy feliz. La vida tiene etapas, algunas más difíciles que otras, pero todas dejan aprendizaje. Hoy elijo vivir en paz y enfocarme en lo que me hace bien", comentó, mostrando una actitud serena y reflexiva.

Melissa Klug habla tras distanciamiento con Jesús Barco. (América Espectáculos)

Además, resaltó que su mayor fortaleza está en su familia y en el amor que recibe de sus hijos, quienes son su principal motor día a día. Incluso agradeció a Dios por lo que tiene.

"Tengo a mis hijos que me aman y están unidos siempre, están sanos, mi familia tiene salud. Gracias a Dios tenemos trabajo, qué más puedo pedirle a la vida", añadió.

Cabe señalar que, Melissa Klug contó que pasó las fiestas de fin de año en su casa, acompañada de sus hijos y un grupo reducido de amistades cercanas. En ningún momento mencionó a Jesús Barco, reforzando así su decisión de mantener su vida personal lejos de los reflectores.

Pero no solo eso. La empresaria dejó de seguir a Jesús Barco en redes sociales, gesto que fue replicado por el futbolista. Este cambio no pasó desapercibido y llamó la atención de los seguidores, sobre todo por el contexto reciente que venía rodeando a la pareja.

Melissa Klug y Jesús Barco dejaron de seguirse. (Captura de pantalla)

En conclusión, Melissa Klug señaló que el 2026 lo afronta con el objetivo de priorizar la tranquilidad de sus hijos, más allá de los temas legales que mantiene con Jefferson Farfán y del distanciamiento con Jesús Barco. La empresaria remarcó que su enfoque está puesto en el bienestar familiar y en manejar estos asuntos con calma, sin exponer a los menores a conflictos que no les corresponden.