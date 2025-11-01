Ana Siucho habría mandado una fuerte indirecta a Edison Flores: "Solo tienes una oportunidad"

Hace unos meses, Edison Flores anunció que se separó de la madre de sus hijas, Ana Siucho, tras varios meses sin vivir juntos. Aunque la joven desapareció de las redes sociales, ahora regresó enviando una supuesta indirecta al 'Orejitas'.

¿Indirecta para Edison Flores?

Hace un tiempo, Ana Siucho desapareció de las redes sociales tras todo el conflicto de su separación con el padre de sus hijas, Edison Flores. Es así como estuvo ausente y ahora, regresó publicando cómo ha estado celebrando Halloween con sus dos pequeñas.

Luego, la joven tomo la oportunidad de compartir un mensaje que claramente habla de su nueva etapa tras ya no seguir con el 'Orejitas'. Además, también comentó sobre la importancia de la crianza de sus hijas resaltando que solo hay una oportunidad para verlas crecer.

"Volví a empezar, y mi nueva historia me gustó más. Después de la tormenta siempre llega la calma", se puede leer en su primera publicación. Luego, compartió el segundo mensaje: "Solo tienes una oportunidad para criar a tu hijo, solo una, por eso esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa".

'Orejitas' de streamer

El futbolista Edison Flores, conocido como "Orejitas", ha dejado a sus seguidores con la boca abierta al mostrar una nueva faceta lejos de las canchas. Y es que, tras su separación de Ana Siucho, el jugador peruano decidió probar suerte en el mundo del streaming y ya está causando sensación en las redes.

A través de la plataforma Kick, el popular "Orejitas" se luce en transmisiones en vivo donde conversa con sus seguidores, canta, bromea y hasta muestra su tonificado cuerpo sin camiseta. Su nuevo estilo y actitud han dejado claro que el volante de la selección está pasando por un momento de cambios y crecimiento personal.

Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es su cambio de look. En sus recientes transmisiones, se le ha visto más espontáneo que nunca. Come, canta, hace bromas y hasta se anima a lanzar improvisaciones al ritmo de la música.

De esta manera, Edison Flores se encuentra también tomando nuevas facetas en su vida tras terminar su relación amorosa con la madre de sus hijas. Por otro lado, Ana Siucho ya volvio nuevamente a las redes sociales justo por Halloween y decidió enviar una clara indirecta al pelotero de Cienciano sobre la crianza de sus menores hijas.