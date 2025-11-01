¡Ya superó a Tilsa Lozano! Jackson Mora habría oficializado su relación con rubia en redes

En las últimas semanas, Jackson Mora ha sido captado saliendo con varias mujeres tras firmar los papeles de divorcio con Tilsa Lozano. Ahora, parece que el exboxeador ya superó a la 'vengadora' porque lució en sus redes sociales a la rubia con quien fue ampayado.

Jackson Mora presenta a la rubia

El exboxeador Jackson Mora afirmó hace unos días en una entrevista que lloró antes de separarse de Tilsa Lozano y al parecer, seguía sintiendo sentimientos por la conductora de televisión. Ahora, parece que la ha superado por completo.

Por medio de sus redes sociales, Jackson Mora sorprendió al compartir una foto con la joven rubia, con quien fue captado hace unos días atrás. Al parecer, exboxeador viajó a Buenos Aires con la jovencita según informó la cuenta de Instarándula.

Historia de Jackson Mora

Natalia Valdez, sería la nueva pareja del exesposo de Tilsa Lozano. Una muy joven psicóloga del consumidor que parece haber conquistado el corazón del exboxeador.

Captados besándose

Según el reportaje, Mora asistió con la misteriosa mujer a un evento de artes marciales mixtas en Barranco, donde se le vio bastante cómodo y afectuoso. En las imágenes, incluso se le aprecia besando a la joven frente a todo el público, dejando claro que ya no tiene intención de ocultar su nueva vida sentimental.

Después de la velada deportiva, las cámaras de "Magaly TV" siguieron a Jackson y su acompañante hasta Miraflores, donde ambos cenaron pasada la medianoche. Pero lo que más llamó la atención fue la escena posterior: al subir al auto, la rubia se sentó sobre las piernas de Jackson, mientras un chofer los conducía hacia el sur. De acuerdo con Magaly Medina, el empresario cometió una infracción de tránsito.

Alrededor de las 3:15 de la madrugada, el vehículo llegó al departamento de soltero de Jackson Mora en Punta Hermosa. En ese momento, la joven, aparentemente algo pasada de copas, comenzó a bailar reguetón en plena calle, mientras él llevaba una botella de licor en la mano. Luego, ambos entraron al edificio y no salieron hasta después de las 7 de la mañana, según los reporteros del programa.

De esta manera, Jackson Mora ya habría superado a Tilsa Lozano tras conocer a la joven rubia llamada Natalia Valdez. El exboxeador se viene luciendo con la mujer cada fin de semana y al parecer, estaría iniciando una nueva relación amorosa después de divorciarse de la popular 'Vengadora'.