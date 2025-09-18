Magaly tras salida de Maju Mantilla de la TV en medio de rumores de infidelidad: "El más feliz es el marido"

La inesperada renuncia de Maju Mantilla al programa 'Arriba mi gente' encendió la polémica en la televisión peruana. La exreina de belleza anunció en vivo su salida mientras enfrenta rumores de infidelidad tras su separación de Gustavo Salcedo. Su decisión, tomada entre lágrimas, generó múltiples reacciones en la farándula local, incluida la crítica frontal de Magaly Medina.

Magaly Medina critica la emotiva renuncia de Maju

Durante la más reciente emisión de "Magaly TV: La Firme", la periodista se refirió con dureza al momento que protagonizó Maju Mantilla. La conductora de espectáculos consideró que la ex Miss Mundo buscó despertar empatía del público con su salida en vivo.

"Esto ha sido una bomba que ha soltado Maju en medio de su programa. Ha renunciado en medio del llanto porque si no hay drama, no hay victimización y siempre uno busca empatía, que se solidarice la gente", afirmó Medina, sugiriendo que la exconductora buscó conmover a la audiencia.

La periodista también cuestionó que Mantilla continuara trabajando con el productor Christian Rodríguez Portugal, con quien se le ha vinculado sentimentalmente. Según Magaly, esa cercanía habría sido motivo de celos para Salcedo.

"Yo tengo diferentes lecturas sobre esto porque ella siguió trabajando con alguien por quien su esposo tenía muchos celos. Si el esposo descubrió que había una situación inapropiada con el productor, lo más lógico es que ella renunciara, para alejarse de eso", sostuvo.

Además, Medina fue más allá al insinuar que la renuncia podría ser un intento de salvar su matrimonio. Asimismo, criticó las lagrimas de Mantilla y recalcó que esta decisión alegrará a su esposo.

"Las lagrimitas fáciles. También se va porque creo que no quiere romper su matrimonio (...) Creo que con la decisión de dejar el programa, el más feliz va a ser el marido porque no va a estar tan cercana a la persona con quien aparentemente traicionó su confianza", agregó la conductora.

Magaly asegura tener información reservada

Aunque Maju Mantilla aseguró que se han dicho muchas mentiras sobre su vida privada, Magaly Medina insistió en que hay hechos que no se han contado. Reconoció que algunos medios publicaron información sin verificar, pero dejó claro que, a su juicio, existió "una situación inapropiada" entre la conductora y su productor.

"Han sacado los chat de Maju y eso desvirtúa la noticia, hasta la victimiza. Nosotros teníamos información pero decidimos no sacarla, decidimos no hacerlo y hay cosas que me he inhibido pese a que mi equipo quería sacar. Mi palabra es mi palabra, si he dado mi palabra de no sacar lo que tengo, así quedará", afirmó Medina, dejando abierta la posibilidad de que existan pruebas que no ha revelado.

Por ahora, Maju Mantilla no ha respondido a las declaraciones de Magaly Medina ni ha confirmado cuáles serán sus próximos pasos profesionales. Tras su sorpresiva salida de Arriba mi gente, la exreina de belleza mantiene el silencio ante las cámaras y se enfoca en su vida personal, mientras las especulaciones sobre el motivo de su renuncia continúan alimentando el debate mediático.